Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι ο πύργος ψύξης μιας μονάδας αντιδραστήρα «χτυπήθηκε από ένα drone» νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στην περιοχή του Κούρσκ.
Ο οργανισμός εποπτείας πυρηνικών του ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι η μονάδα αντιδραστήρα λειτουργούσε τη στιγμή που χτυπήθηκε, αλλά συνέχισε να λειτουργεί όπως πριν και δεν ξέσπασε πυρκαγιά.
Ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, προειδοποίησε για τους κινδύνους που δημιουργούν τέτοια περιστατικά, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται.
Ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού υπογράμμισε ότι στρατιωτικές ενέργειες κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο την πυρηνική ασφάλεια όσο και την προστασία των ίδιων των εγκαταστάσεων.
Για τον λόγο αυτό επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος.