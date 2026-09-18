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Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι ο πύργος ψύξης μιας μονάδας αντιδραστήρα «χτυπήθηκε από ένα drone» νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στην περιοχή του Κούρσκ.

Ο οργανισμός εποπτείας πυρηνικών του ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι η μονάδα αντιδραστήρα λειτουργούσε τη στιγμή που χτυπήθηκε, αλλά συνέχισε να λειτουργεί όπως πριν και δεν ξέσπασε πυρκαγιά.

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Ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, προειδοποίησε για τους κινδύνους που δημιουργούν τέτοια περιστατικά, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται.

BREAKING: A drone hit the cooling tower of a reactor unit at Kursk Nuclear Power Plant in Kursk, Russia, early Thursday, per the IAEA. The unit was operating at the time but its mode did not change and there was no fire.



IAEA chief Rafael Grossi says all attacks on nuclear… pic.twitter.com/0VBOPFSMRv September 18, 2026

Ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού υπογράμμισε ότι στρατιωτικές ενέργειες κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο την πυρηνική ασφάλεια όσο και την προστασία των ίδιων των εγκαταστάσεων.

Για τον λόγο αυτό επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος.

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026