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Ακόμα αποτελεσματικότερο γίνεται ένα από τα πιο δραστικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα για απώλεια βάρους, όταν συνδυαστεί με ένα άλλο, όπως έδειξε νέα έρευνα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του New Scientist, τα ευρήματα υποδεικνύουν πως ο συνδυασμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμα πιο ισχυρές θεραπείες απώλειας βάρους- μια προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να καταστεί ευρέως διαθέσιμη μέσα στα επόμενα χρόνια.

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Η τιρζεπατίδη, γνωστή και ως Mounjaro και Zepbound, χρησιμοποιείται ανά τον κόσμο σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 ή παχυσαρκία- ή υπέρβαρα άτομα που έχουν τουλάχιστον μία πάθηση που σχετίζεται με τα παραπάνω κιλά. Το φάρμακο χορηγείται μέσω εβδομαδιαίων ενέσεων και στην ουσία μιμείται δύο ορμόνες που καταστέλλουν την όρεξη- GLP-1 και GIP.

Αναζητώντας μια ακόμα πιο ισχυρή εναλλακτική, ο Νταν Σκοβρόνσκι στην Eli Lilly στον Ιντιάνα και συνάδελφοί του εξέτασαν 367 άτομα από τις ΗΠΑ και την Αργεντινή που ήταν υπέρβαρα ή είχαν παχυσαρκία και σε όλες τις περιπτώσεις είχαν διαβήτη τύπου 2. Χώρισαν τους συμμετέχοντες σε ομάδες, και μετά έδιναν σε κάποιους υψηλή δόση τιρζεπατίδης (15 milligram) κάθε εβδομάδα. Άλλες ομάδες έλαβαν διάφορες δόσεις τιρζεπατίδης, σε συνδυασμό με ελοραλιντίδη, ένα φάρμακο που στοχεύει μια διαφορετική ορμόνη (αμυλίνη), που επίσης καταστέλλει την όρεξη και εισαγόταν με δεύτερη εβδομαδιαία ένεση. Αυτή η διπλή προσέγγιση ονομάστηκε EloraTZP. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έλαβαν ενέσεις placebo.

Έντεκα μήνες αργότερα οι συμμετέχοντες που λάμβαναν μόνο τη δόση των 15 milligram είχαν χάσει 15,6 κιλά ή περίπου το 14,8% του βάρους του σώματός τους, κατά μέσο όρο. Αντίθετα, αυτοί που είχαν λάβει την υψηλότερη δόση ελοραντιλίδης και τη δόση τιρζεπατίδης των 15 miligram έχασαν κατά μέσο όρο 24,5 κιλά, που αντιστοιχούσαν στο 23,3% του βάρους τους. Αυτοί στην ομάδα που λάμβανε το placebo έχασαν κατά μέσο όρο μόνο το 3% του βάρους τους.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην 62nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes στο Μιλάνο στις 30 Σεπτεμβρίου.

«Η πρόσθεση ενός φαρμάκου που δρα σαν αμυλίνη (πλάι στην τιρζεπατίδη) πρακτικά φέρνει μια τρίτη οδό ρύθμισης της όρεξης στο παιχνίδι, που μπορεί να εξηγήσει γιατί ο συνδυασμός φαίνεται να φέρνει σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια βάρους» είπε η Λόρα Χάισλερ του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Η ομάδα με την τιρζεπατίδη βίωσε επίσης μείωση 2,4%, κατά μέσο όρο, στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Στην ομάδα με την υψηλή δόση EloraTZP ήταν στο 2,9% και 0,3% στην ομάδα με το placebo. Ωστόσο ήπιες με μέτριες παρενέργειες (διάρροια, ναυτία, εμετοί) ήταν πιο κοινές στις ομάδες με EloraTZP σε σχέση με αυτές στις ομάδες με τιρζεπατίδη και placebo.