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Αυτοί που χρησιμοποιούν κάνναβη είναι πιθανότερο να προβούν σε βίαιες πράξεις και να βιώνουν βία, σύμφωνα με εκτενή έρευνα της οποίας ηγήθηκαν ερευνητές του King’s College London.

H ομάδα από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών (IoPPN) συγκέντρωσε αποτελέσματα από 63 έρευνες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 265.000 άτομα, εξετάζοντας χωριστά τον γενικό πληθυσμό και αυτούς που λάμβαναν ψυχιατρική βοήθεια. Η έρευνα χρησιμοποίησε τον ευρύ ορισμό της βίας από τον ΠΟΥ, καλύπτοντας τη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία σε βάρος ενός ατόμου, τόσο εντός μιας σχέσης όσο και εκτός.

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Οι ερευνητές εξέτασαν χωριστά τη βία που ανέφεραν από μόνοι τους οι άνθρωποι και τη βία που οδηγούσε σε καταδίκες, ενώ όπου η μελέτη μετρούσε πάνω από ένα είδος βίας, χρησιμοποιούσαν το σοβαρότερο. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Psychological Medicine.

H Δρ. Μάρτα Ντι Φόρτι, μία εκ των ερευνητών, σχολίασε πως «ως γιατρός έχω δει πώς η βαριά χρήση κάνναβης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα στη βία. Ήμασταν για πολύ καιρό προσεκτικοί ως προς το πόσο μακριά θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην περιγραφή αυτής της σύνδεσης, μα μία αξιολόγηση αυτού του μεγέθους μας επιτρέπει να μιλήσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τα ρίσκα, ενώ παραμένουμε προσεκτικοί ως προς το να μη στιγματίζονται άνθρωποι που χρησιμοποιούν κάνναβη σε μεγαλύτερο εύρος».

Αυτοί που χρησιμοποιούσαν κάνναβη επίσης ήταν περίπου μιάμιση φορά πιθανότερο να γίνουν θύματα βίας. Ο συσχετισμός αυτός ήταν ισχυρότερος για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες.

Ο καθηγητής Σερ Ρόμπιν Μάρεϊ είπε πως «στον γενικό πληθυσμό αυτοί που χρησιμοποιούσαν κάνναβη ήταν περίπου δύο φορές πιθανότερο να έχουν προβεί σε βίαιη ενέργεια σε σχέση με αυτούς που δεν το έκαναν, για αυτούς σε ψυχιατρική φροντίδα, οι χρήστες κάνναβης ήταν περίπου δυόμισι φορές πιο πιθανό να γίνουν βίαιοι σε σχέση με άλλους ασθενείς που δεν χρησιμοποιούσαν. Ο συσχετισμός άντεξε σε έρευνες που παρατηρούσαν ανθρώπους σε βάθος χρόνο, αν και ήταν μικρότερος από ό,τι σε έρευνες που εστίαζαν σε ένα μεμονωμένο σημείο στον χρόνο. Για τη βία που οδήγησε σε καταδίκη, αυτοί που έκαναν χρήση κάνναβης ήταν τρεις με τέσσερις φορές πιο πιθανό να έχουν καταδικαστεί».

«Καθώς η κάνναβη νομιμοποιείται και εμπορευματοποιείται όλο και περισσότερο ανά τον κόσμο, η συζήτηση για τους κινδύνους της έχει εστιάσει περισσότερο στο άτομο που τη χρησιμοποιεί. Η έρευνα αυτή δείχνει ότι η βία, τόσο όταν διαπράττεται όσο και όταν βιώνεται, πρέπει να είναι και αυτή μέρος της συζήτησης αυτής».