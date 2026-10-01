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Τις 5.000 ημέρες του Curiosity στον Άρη γιόρτασε η NASA με μια «καρτποστάλ» από τον Κόκκινο Πλανήτη.

Το ρόβερ της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας τράβηξε τις φωτογραφίες στις 30 Αυγούστου και στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ ήταν σε μια κορυφογραμμή ονόματι «Chocolatal». Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες αντιστοιχούσαν στην 5.000ή και την 5.003η ημέρα στον Άρη. Οι δύο φωτογραφίες συνδυάστηκαν και προστέθηκε χρήμα (κανονικά ήταν ασπρόμαυρες).

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Το Curiosity είναι στους πρόποδες του όρους Σαρπ- ενός βουνού ύψους 5 χλμ στον κρατήρα Γκέιλ.