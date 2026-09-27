Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για τρίτη φορά μέσα σε αυτόν τον μήνα η SpaceX έστειλε στο Διάστημα μια αποστολή με αντικείμενο εθνικής ασφαλείας: Η USSF-385 εκτοξεύτηκε με πύραυλο Falcon 9 για λογαριασμό της US Space Force από τη βάση Βάντενμπεργκ στις 26 Σεπτεμβρίου, με τον πρώτο όροφο του πυραύλου να γυρνά στη Γη μετά από 8,5 λεπτά και να προσνηώνεται σε μη επανδρωμένη πλατφόρμα της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Space.com, ήταν η 10η αποστολή του συγκεκριμένου πυραύλου. Ελάχιστα είναι γνωστά για το φορτίο του USSF-385, καθώς το φορτίο και οι δραστηριότητες της αποστολής είναι απόρρητα, όπως και ο προορισμός του. Η εταιρεία διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση λίγο μετά την επιστροφή του πυραύλου (κανονικά συνεχίζει για αρκετά αργότερα).

Advertisement

Advertisement

Επρόκειτο για την τρίτη πτήση της US Space Force μέσα στις τελευταίες 16 ημέρες για τη SpaceX, καθώς οι USSF-153 και USSF-259 εκτοξεύτηκαν από την ίδια βάση στις 10 και 16 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται πως πύραυλοι Falcon 9 έχουν πετάξει 108 φορές μέσα στο 2006, με τις περισσότερες πτήσεις να σχετίζονται με το σύστημα Starlink της εταιρείας, που τώρα έχει πάνω από 11.000 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά.

Λίγες εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ παραδέχτηκαν επίσημα πως διατηρούν όπλα στο Διάστημα: Ο υπουργός Αεροπορίας, Τρόι Μέινκ, ανέφερε πως η Ουάσινγκτον έχουν σε τροχιά «όπλα διαστημικού ελέγχου» ικανά για άμυνα απέναντι σε εχθρικές ενέργειες. Άλλες χώρες αναπτύσσουν και αυτές δυνατότητες στον συγκεκριμένο χώρο.

Με πληροφορίες από Reuters, Space.com