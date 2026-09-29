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Ο σταθμός έχει αφαιρέσει το παιχνίδι από την ιστοσελίδα του και οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχεια του reality μετατέθηκαν για τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, ο Σταύρος Φλώρος έχει καταθέσει αγωγή κατά της παραγωγής και του σταθμού, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η επιστροφή του προγράμματος, ο Γιώργος Λιανός αναμένεται να αναλάβει ξανά τον ρόλο του παρουσιαστή.

Η παραγωγή σχεδιάζει την επιβολή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας για τους παίκτες, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

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Εδώ και αρκετό καιρό ακούγεται έντονα πως το Survivor είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον ΣΚΑΪ τον Ιανουάριο του 2027, παρά το άδοξο φινάλε του τελευταίου κύκλου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου εκτός γυρίσματος.

Ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή όμως; Καταρχάς το Survivor έχει αφαιρεθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού, ενώ δεν είναι πλέον διάθεσιμα τα επεισόδια του τελευταίου κύκλου στο web TV. Σύμφωνα με το αρχικό πλάνο, το reality επιβίωσης θα επέστρεφε κανονικά στον ΣΚΑΪ στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, αλλά οι εξελίξεις με τον Σταύρο Φλώρο πάγωσαν τις συζητήσεις με την Acun Medya που θέλει να επιστρέψει το παιχνίδι στην Ελλάδα.

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Στιγμιότυπο από τον τελευταίο κύκλο του Survivor.

Αυτή τη στιγμή ο σταθμός έχει επικεντρωθεί στο The Voice, που ξεκινάει επίσημα γυρίσματα αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ το θέμα του Survivor θα συζητηθεί ξανά μέσα στον Οκτώβρη, καθώς δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση για το μέλλον του παιχνιδιού. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι δεν έχει αποκλειστεί σε καμία περίπτωση το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ελληνική τηλεόραση, ενώ υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός συμμετοχών από τις προηγούμενες σεζόν και αρκετό ενδιαφέρον από νέους υποψήφιους παίκτες- αλλά και αρκετούς παλιούς που θα ήθελαν πολύ να αγωνιστούν ξανά στον Άγιο Δομίνικο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη φορά τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα και οι παίκτες θα βρεθούν απέναντι σε πιο αυστηρούς περιορισμούς ώστε να αποφευχθούν άλλα ατυχήματα.

Η αγωγή του Σταύρου Φλώρου στην Παραγωγή του Survivor και στον ΣΚΑΪ

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον αρκετές εβδομάδες από την είδηση που διοχετεύτηκε στα διεθνή Μέσα γύρω από την αγωγή που κατέθεσε ο Σταύρος Φλώρος στην Παραγωγή του Survivor αλλά και στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, κανείς από τους δύο εναγόμενους δεν την έχει παραλάβει ακόμα, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά.

Αν εγκριθεί τελικά ο νέος κύκλος, παρουσιαστής θα είναι και πάλι ο Γιώργος Λιανός.

Ο Αμερικανός δικηγόρος του Σταύρου Φλώρου, είχε εξηγήσει στα ελληνικά Μέσα ότι απαιτείται χρόνος μέχρι να φτάσει η αγωγή στα χέρια της Acun Medya αλλά και του ΣΚΑΪ χωρίς να εξηγεί τους λόγους αυτής της καθυστέρησης που κάνει πολλούς να υποθέσουν ότι θα προσπαθήσουν να επιτύχουν έναν γενναίο εξωδικαστικό συμβιβασμό, που θα απέχει πολύ από το ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων που ζητάει ο πρώην παίκτης του Survivor.

«Νομίζω ότι του έπεσαν πολλά μαζεμένα» ανέφερε χαρακτηρηριστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ο δικηγόρος του 22χρονου Φλώρου. «Είχε πολλά να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί: τις χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάστηκε να υποβληθεί, την αποκατάσταση του άλλου ποδιού που είχε επίσης τραυματιστεί, καθώς και την προσπάθεια να καταλάβει τι θα ακολουθούσε για τον ίδιο. Οπότε, πιστεύω ότι αμέσως μετά το περιστατικό προσπαθούσε να καταλάβει ποια ήταν η καλύτερη πορεία για εκείνον και πώς θα εξελισσόταν η ζωή του από εκεί και πέρα. Χρειαζόταν λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί τις επιλογές του και πιστεύω ότι η απόφαση να προχωρήσει με την υπόθεση και να αφηγηθεί τη δική του ιστορία ήταν η καλύτερη επιλογή για εκείνον».