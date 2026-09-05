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Την πρώτη του συνέντευξη μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του έδωσε ο Σταύρος Φλώρος σε ξένο Μέσο, περιγράφοντας με συγκλονιστικές λεπτομέρειες όσα συνέβησαν στη θάλασσα αλλά και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν.

Το βίντεο με τις δηλώσεις του Σταύρου Φλώρου παρουσίασε η εκπομπή του Mega «Live News».



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Ο πρώην παίκτης του «Survivor» αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως είχε μαζί του όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που είχε ζητήσει η παραγωγή, ενώ τόνισε πως τη στιγμή του ατυχήματος δεν υπήρχε κοντά του άνθρωπος από την παραγωγή για την ασφάλειά του.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρέθηκε ο συμπαίκτης και φίλος του, Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος, όπως περιγράφει, τον βοήθησε μετά τον τραυματισμό και φρόντισε να μεταφερθεί στο σκάφος.

«Σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω 100%»

Ο Σταύρος Φλώρος περιγράφει ότι όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και πίστευε πως δεν θα καταφέρει να επιβιώσει.

«Λέω “αδελφέ είμαι νεκρός. Είμαι πραγματικά νεκρός”. Κοιτάζω πάνω λέω “Θεε μου σε παρακαλώ δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία”.

Όταν το είδα ήμουν σε κατάσταση σοκ. Σκεφτόμουν “σίγουρα θα πεθάνω 100%”. Το ένιωθα. Όπως όταν το σκάφος προχωρούσε, ένιωθα σαν να πέθαινα σιγά σιγά. Έλεγα στον φίλο μου τον Μάνο “αδελφέ σε παρακαλώ βρες ένα τηλέφωνο θέλω να πω τα τελευταία μου λόγια στη μαμά μου”.

Είχαμε όλα όσα μας είχε ζητήσει η παραγωγή, όπως το μπαλόνι για να μας βλέπει το σκάφος. Ήμασταν δύο άτομα, είχαμε ένα ψαροντούφεκο, είχαμε τα πάντα. Και τότε το σκάφος πλησίασε πολύ κοντά στην παραλία. Δεν ήταν κανείς από την παραγωγή εκεί για την ασφάλειά μας. Και τότε συνέβη αυτό.

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Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα. Δεν τους νοιάζουν ούτε τα όρια, ούτε τίποτα άλλο. Άκουσα τον φίλο μου τον Μάνο να μου φωνάζει “Σταύρο το σκάφος, το σκάφος”. Τότε γύρισα το κεφάλι μου και το σκάφος βρισκόταν ήδη ένα δύο μέτρα μακριά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή.

Το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε. Το πρώτο χτύπημα ήταν περίπου στην πλάτη και στο κεφάλι μου. Με αυτόν τον τρόπο το σκάφος με έσπρωξε και μετά βούτηξα και η προπέλα μου έκοψε το πόδι πάνω από το γόνατο στο αριστερό μου πόδι και έκοψε το δεξί πόδι περίπου στον αστράγαλο.»

«Είχα τις αισθήσεις μου. Ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα»

Ο ίδιος αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού είχε τις αισθήσεις του. Όταν κατάφερε να βγει από το νερό, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

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«Είχα τις αισθήσεις μου. Ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγήκα από το νερό. Σκέφτηκα: ‘Λοιπόν, τι μου συνέβη; Τι έγινε τώρα;’. Κοιτάζω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι όλα είναι εντάξει. Και μετά κοιτάζω το πόδι μου. Το πιάνω. Βλέπω ότι το πόδι μου είχε κοπεί εντελώς, τελείως. Κοιτούσα μέσα στο πόδι μου, στην πραγματικότητα.

Και τότε έρχεται ο Μάνος, φωνάζοντας: ‘Το σκάφος. Σταμάτα. Σταμάτα’. Ευτυχώς που υπήρχαν τουρίστες, άνθρωποι στο σκάφος, και το σκάφος σταμάτησε. Γιατί δεν ξέρω αν αλλιώς θα σταματούσε ή όχι.

Ο Μάνος με άρπαξε, με έβαλε στο σκάφος. Εγώ έλεγα: ‘Δέσε το πόδι μου. Δέσε το πόδι μου’. Έκαναν τουρνικέ, και μετά από εκεί, το νοσοκομείο ήταν μακριά. Χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να φτάσουμε στο νοσοκομείο.»

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Ο ακρωτηριασμός του αριστερού ποδιού ήταν πλέον αναπόφευκτος.

«Είχε ήδη χαθεί (το αριστερό του πόδι). Δεν το ξαναείδα ποτέ. Πραγματικά, ποτέ. Ήταν στη θάλασσα.»

«Μπήκα στο Survivor για να πάω στο Μαϊάμι»

Ο Σταύρος Φλώρος αναφέρθηκε και στον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να συμμετάσχει στο «Survivor», εξηγώντας πως ένα από τα όνειρά του ήταν να επισκεφθεί το Μαϊάμι.

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«Πάντα ήθελα να πάω στο Μαϊάμι. Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα στο ‘Survivor’, γιατί έχουν ένα έπαθλο για να πας στο Μαϊάμι, και πάντα ήθελα να πάω εκεί. Να μπω στο παιχνίδι, να κερδίσω αυτό το έπαθλο και να πάω στο Μαϊάμι. Αλλά φτάσαμε με άλλο τρόπο, όχι και τόσο καλό.»

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«Οι χειρότερες μέρες της ζωής μου»

Η μεταφορά στο νοσοκομείο ήταν μόνο η αρχή μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου. Ο πρώην παίκτης του «Survivor» μιλά για τον έντονο πόνο, τα διαδοχικά χειρουργεία και τη δύσκολη αποκατάσταση που ακολούθησε.

«Οι χειρότερες μέρες της ζωής μου. Δηλαδή, τόσος πόνος. Οι γιατροί, είναι καλοί. Με φρόντιζαν, αλλά ο πόνος ήταν, κάτι άλλο. Κάθε μέρα ένιωθα τόσο πολύ πόνο, φανταστικό πόνο, πραγματικό πόνο, χειρουργείο μετά το χειρουργείο.

Φυσικά, εξακολουθώ να νιώθω πόνους. Όχι τόσο έντονους όσο τότε στο Μαϊάμι, αλλά εξακολουθώ να νιώθω φανταστικούς πόνους. Το δεξί μου πόδι πονάει όταν, ας πούμε, προσπαθώ… Επειδή είναι αδύναμο τώρα. Δύο μήνες δεν έκανα τίποτα. Ξέρεις, πρέπει να ξαναχτίσω τη δύναμή μου από την αρχή. Φυσικά, όλη μου η ζωή έχει αλλάξει. Είναι δύσκολο ακόμα και να κάνω μπάνιο. Μου φαίνεται τρελό. Νιώθω σαν… ω Θεέ μου… Και είναι τόσο δύσκολο να κάνω μπάνιο. Είμαι, ξέρεις, τόσο νέος, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο δύσκολο; Αλλά ναι, το κάνω, αλλά είναι δύσκολο.»

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«Όλος ο κόσμος μου έχει αλλάξει»

Η καθημερινότητα του Σταύρου Φλώρου έχει αλλάξει ριζικά μετά το ατύχημα. Όπως εξηγεί, ακόμη βρίσκεται στην αρχή μιας μακράς διαδικασίας αποκατάστασης και δεν είναι σε θέση να πραγματοποιεί όλες τις καθημερινές δραστηριότητες μόνος του.

«Ακόμα και τώρα μου φαίνεται κάτι πολύ καινούργιο. Ακόμα δεν μπορώ, ας πούμε, να τα κάνω όλα μόνος μου. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να περπατήσω σωστά. Είναι μια μεγάλη διαδικασία, κάτι τέτοιο. Ναι. Το μυαλό μου λέει: ‘Μμ’. Σκεφτόμουν: ‘Θεέ μου, όλα αυτά συνέβησαν για ένα παιχνίδι;’ Δηλαδή, είχα πάει εκεί για… Ήταν ένα παιχνίδι. Πώς μου συνέβη αυτό; Όλος ο κόσμος μου έχει αλλάξει, κυριολεκτικά. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Προσπαθώ να είμαι θετικός, φυσικά, γιατί τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει να παλεύεις όπως πάντα. Αλλά είναι δύσκολο», εξομολογήθηκε ο Σταύρος Φλώρος.