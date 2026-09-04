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Η παραγωγή χαρακτηρίζει τις κατηγορίες για έλλειψη μέτρων προστασίας ως ανυπόστατες, αβάσιμες και συκοφαντικές για τη φήμη της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία δηλώνει άγνοια για την κατάθεση αγωγής και προειδοποιεί ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία της.

Η Acun Medya ζητά τον τερματισμό της αναπαραγωγής των δημοσιευμάτων και προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά όσων πλήττουν την υπόστασή της.

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Κατηγορηματικά διαψεύδει η Acun Medya το περιεχόμενο πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της παραγωγής, παρά το γεγονός ότι φιλοξενούνται δηλώσεις τόσο του δικηγόρου όσο και του ίδιου του παίκτη!

Με αφορμή δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων μέσων που αναφέρονται στη δικαστική διαμάχη του 22χρονου πρώην παίκτη με την τουρκική εταιρεία παραγωγής, η Acun Medya Α.Ε. κάνει λόγο για «προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες» και διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενό τους.

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Η εταιρεία υποστηρίζει, μάλιστα, ότι δεν έχει λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της, ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής, ενώ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών.

Η τοποθέτηση της Acun Medya έρχεται μετά τις αναφορές σχετικά με την αγωγή που φέρεται να έχει καταθέσει ο Σταύρος Φλώρος στις ΗΠΑ, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο τον περασμένο Μάιο.

Ο νεαρός παίκτης, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για περίπου δύο μήνες στο Μαϊάμι, έχει περιγράψει το ατύχημά του και έχει αποδώσει ευθύνες στην παραγωγή του Survivor, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα προστασίας και άμεση δυνατότητα μεταφοράς σε νοσοκομείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Acun Medya, ωστόσο, απορρίπτει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και τονίζει ότι όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό των διαγωνιζομένων που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι έχει αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή της προς αυτούς, τόσο σε ηθικό όσο και σε υλικό επίπεδο.

«Δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία, προειδοποιώντας πως θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε όποιον, όπως υποστηρίζει, πλήττει τη φήμη και την υπόστασή της.

Παράλληλα, η Acun Medya ζητά να μην αναπαράγονται ή δημοσιεύονται τα επίμαχα δημοσιεύματα και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν ισχυρισμούς που βάλλουν ευθέως κατά της εταιρείας.

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Η υπόθεση αναμένεται πλέον να έχει και δικαστική συνέχεια, καθώς στις αναφορές για την αγωγή του Σταύρου Φλώρου εμφανίζονται ως εναγόμενοι οι Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, ο ιδιοκτήτης τους Ατσούν Ιλιτζαλί, καθώς και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Σε κάθε περίπτωση, η Acun Medya ξεκαθαρίζει τη θέση της: διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες και τους ισχυρισμούς που της αποδίδονται σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

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