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Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίνο εξαπέλυσε αιχμές κατά ορισμένων που εκμεταλλεύονται τέτοιες συνθήκες, κάνοντας λόγο για «σκουλήκια» στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού.

Αρχικά ο Νίνο επικεντρώθηκε στην καλλιτεχνική πορεία του: «Ο κόσμος με αγάπησε από την πρώτη στιγμή και τα τραγούδια μου… Από τότε που ξεκίνησε είχα μια πολύ μεγάλη χαρά που έμπαινα στο χώρο της μουσικής. Από τότε κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος έχει πολλές δυσκολίες…

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Τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα που πολεμούν τους αυτόφωτους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους… Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, δεν ήμουνα αναγκασμένος να μη μιλάω. Το 90% δεν είναι αυτόφωτοι και δε μιλάω μόνο για τραγουδιστές…

Έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι αφάνταστα, δηλαδή ο κύκλος μου, οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουνε ποιοι είναι αυτοί. Όπως νομίζω ότι και ο κόσμος τους ξέρει με ονοματεπώνυμα. Δεν είμαι πιόνι κανενός, είμαι ο Νίνο Ξυπολιτάς και είμαι πεντακάθαρος. Δεν έχω γλείψει ποτέ τις σαύρες».

Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό. Και ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ. Ένας αυτόφωτος άνθρωπος…Παρατηρώ αυτές τις ημέρες πως του φέρεται ο χώρος. Αυτά τα σκουλήκια είδαν ότι ο κόσμος τον αγαπούσε» ανέφερε ο Νίνο.

Κλείνοντας, ο Νίνο ξεχώρισε τη στάση του κοινού από εκείνη του χώρου της μουσικής και των media, υποστηρίζοντας πως οι άνθρωποι που ακούνε τη μουσική είναι εκείνοι που τελικά αναγνωρίζουν την αυθεντικότητα ενός καλλιτέχνη.

«Δεν παρατηρώ πώς φέρεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Ο κόσμος τον αγαπούσε. Ο κόσμος σε αγαπάει όταν βλέπει ότι είσαι αληθινός», κατέληξε.