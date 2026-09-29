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Οι Αρχές ερευνούν αν χορηγήθηκε ουσία μέθης ή καταστολής στον τραγουδιστή πριν υποστεί ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Στοιχεία υποδεικνύουν ότι στον χώρο του ιατρείου βρίσκονταν συνολικά έντεκα άτομα, αριθμός μεγαλύτερος από τον αρχικά αναφερόμενο στις καταθέσεις.

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός αρνείται τη χορήγηση μέθης, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών ανακοίνωσαν τη διακοπή της κοινής εκπροσώπησής τους.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η ανακριτική έρευνα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων. Σήμερα, Τρίτη (29.09.2026), αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε εξεταστεί από τις Αρχές κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μεταξύ άλλων το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, πριν από την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε προηγηθεί χορήγηση ουσίας για μέθη ή καταστολή.

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Το ερώτημα για τη «μέθη»

Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά από κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου, η οποία φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί μέθη. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια».

Η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται στην υπόθεση έχει αρνηθεί ότι χορηγήθηκε τέτοια ουσία. Έτσι, οι νέες καταθέσεις αναμένεται να συμβάλουν στην προσπάθεια των Αρχών να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή και ποιοι βρίσκονταν στον χώρο εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης φέρεται να βρίσκονταν συνολικά 11 άτομα, αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν που είχε προκύψει αρχικά από τις καταθέσεις.

Χωριστά πλέον οι δικηγόροι των δύο γιατρών

Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται και στο μέτωπο της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων γιατρών.

Οι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, οι οποίοι μέχρι πρότινος εκπροσωπούσαν τόσο τον 58χρονο Ηλία Θεοδωρόπουλο όσο και την 56χρονη σύζυγό του, ανακοίνωσαν ότι στο εξής θα εκπροσωπούν αποκλειστικά τον πρώτο.

Οι δύο δικηγόροι αποχώρησαν από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού, με την εξέλιξη αυτή να συνδέεται, σύμφωνα με τους ίδιους, με «πραγματολογική διαφοροποίηση της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

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Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του υλικού της υπόθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και κατέληξε.

Την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

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Οι δύο γιατροί παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το μήνυμα της υπαλλήλου την ώρα της ανακοπής

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κατάθεση 28χρονης υπαλλήλου του ιατρείου, η οποία περιέγραψε στον ανακριτή όσα συνέβησαν τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε και δημοσιεύει το MEGA, μέσα στον πανικό και ενώ άκουγε να γίνεται λόγος για αδρεναλίνη, έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της γράφοντας ότι «ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».

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Το συγκεκριμένο μήνυμα εξετάζεται πλέον ως ένα ακόμη στοιχείο για το τι γνώριζε το προσωπικό σχετικά με ενδεχόμενη χορήγηση μέθης, την ώρα που η γιατρός έχει αρνηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι είχε δοθεί τέτοια ουσία.

Καθοριστικές θεωρούνται πλέον οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν ουσίες που συνδέονται με καταστολή ή μέθη.

Το άφαντο μηχάνημα υδροθεραπείας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται παράλληλα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό του ιατρείου. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολύτιμη Λεονάρδου, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025 είχε καταγραφεί μηχάνημα υδροθεραπείας.

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Όπως δήλωσε, την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν βρισκόταν στον χώρο, ενώ από την πλευρά του 58χρονου γιατρού είχε αναφερθεί ότι ήταν χαλασμένο και είχε απομακρυνθεί.

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Συνέχισε τις θεραπείες μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη η γιατρός

Νέα ερωτήματα προκαλούν και όσα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, φέρεται να συνέβησαν στο ιατρείο αμέσως μετά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός επέστρεψε στο ιατρείο, άλλαξε ρούχα και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε δεύτερη ασθενή, υπήκοο Ελβετίας, η οποία βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Μάλιστα, φέρεται να έδωσε οδηγία σε νοσηλεύτρια, η οποία είχε παρακολουθήσει όσα είχαν προηγηθεί, να λάβει περίπου 60 ml αίματος από τη δεύτερη ασθενή και να προχωρήσει σε φυγοκέντρηση με το μηχάνημα Miracell.

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Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, επρόκειτο για πρόσθετη θεραπεία με χρέωση περίπου 1.600 ευρώ.