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Η μάρτυρας περιέγραψε την έντονη αναστάτωση στο ιατρείο και κατήγγειλε τη συμπεριφορά της προφυλακισμένης γιατρού, ενώ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του συζύγου της για συλλογική ευθύνη.

Οι εργαζόμενοι στο ιατρείο εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, καθώς οι συμβάσεις τους παραμένουν σε εκκρεμότητα μετά το τραγικό περιστατικό.

Η υπεράσπιση των κατηγορούμενων γιατρών ανακοίνωσε την αποχή της από τη δημόσια συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης, επιδεικνύοντας σεβασμό στην εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία.

Ο ανακριτής αναμένει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η οποία θα αποκαλύψει κρίσιμες επικοινωνίες των εμπλεκομένων προσώπων.

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Τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, περιέγραψε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόλησης στον χώρο.

Πανικός στο ιατρείο μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη

Η μάρτυρας, που είχε εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε εκεί και περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

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Ειδικότερα, ενώ στην αστυνομία είχε αναφέρει ότι αποχώρησε στις 16:15, καθώς είχε ολοκληρωθεί το ωράριό της, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα κατέθεσε ότι βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Όπως φέρεται να περιέγραψε, η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός φώναξε τις εργαζόμενες να μεταβούν στο σημείο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, με την αναστάτωση να είναι έντονη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το περιστατικό, την οποία περιέγραψε ως πρόσωπο που δεν δεχόταν κριτική. Για τον 58χρονο σύζυγό της φέρεται να κατέθεσε ότι, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντας: «Ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ οι ίδιες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Τα ερωτήματα για τη μέθη και το αντίδοτο

Παράλληλα, ερωτήματα παραμένουν γύρω από το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης στον τραγουδιστή, ζήτημα που εξακολουθεί να διερευνάται. Η νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα φέρεται να υποστήριξε ότι χορηγήθηκε μέθη, καθώς, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γιατρός τής ζήτησε το αντίδοτο. Από την πλευρά της, ωστόσο, η 56χρονη κατηγορούμενη, κατά την απολογία της, αρνήθηκε ότι χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία.

Δελτίο Τύπου της υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών

Θα απέχει «από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» η υπεράσπιση των κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δικηγορικής εταιρείας που έχει αναλάβει το ζευγάρι.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες” δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

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Άρση απορρήτου

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων. Ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, και τα αποτελέσματα από το σχετικό βούλευμα

Μετά τη διαβίβασή τους, θα γίνουν γνωστά τα δεδομένα των κλήσεων, η διάρκεια αυτών και τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν σε κρίσιμους χρόνους πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr

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