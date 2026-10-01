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Τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής διοίκησης στο Πεντάγωνο που θα έχει ως αντικείμενο τα αυτόνομα και ρομποτικά μέσα στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ– ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και το Project Meridian, πρωτοβουλία σχετικά με το μέλλον του πολέμου, με συμμετοχή του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Η Autonomous Warfare Command (Autowarcom), σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, υπογραμμίζει την ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση του πολέμου και την ανάγκη για πρόοδο σε τομείς όπως τα drones και η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την επιδίωξη του Πενταγώνου για στροφή σε φθηνότερα, αυτόνομα συστήματα με ΑΙ που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά στις συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

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Όπως είπε ο Χέγκσεθ, της Autowarcom θα ηγείται αξιωματικός τεσσάρων αστέρων. «Ο ρυθμός του πολέμου μεταβάλλεται ταχύτερα από τη διαδικασία υποστήριξής του» είπε ο Αμερικανός υπουργός στην ομιλία του, με τίτλο «State of the Force», όπου, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε και τη δημιουργία γραφείου θρησκευτικών ζητημάτων.

Νέο ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ αναλαμβάνει επίσης ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ: Όπως ανακοίνωσε ο Χέγσκεθ, ο Μασκ θα είναι μεταξύ αυτών που θα ηγηθούν του Project Meridian, μιας νέας πρωτοβουλίας σχετικά με τις τάσεις και το μέλλον του πολέμου σε βάθος ετών, ακόμη και δεκαετιών. Σκοπός είναι να εντοπίζονται αναδυόμενοι τομείς και οι δυνατότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι ΗΠΑ για να κυριαρχήσουν σε αυτούς. Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετέχουν και ο δισεκατομμυριούχος Πάλμερ Λάκι και ο Νιουτ Γκίνγκριτς, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Οι καλύτεροι προγνώστες των μελλοντικών συγκρούσεων δεν βρίσκονται αποκλειστικά στο Πεντάγωνο…υπάρχουν προφανώς προκαταλήψεις στο να ζητούμε από τους εαυτούς μας και να θέσουμε τα ερωτήματα και να τα απαντάμε» είπε ο Χέγκσεθ.

Το Project Meridian θα έχει 120 ημέρες για να «χαρτογραφήσει την τροχιά των πολέμων, των τομέων και των τεχνολογιών» αρχίζοντας από «κάτω από τη Γη» και φτάνοντας μέχρι «πέρα από τη Σελήνη».

Με πληροφορίες από Reuters, Fox News