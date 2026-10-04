Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από νωρίς το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται έως τις 13:00 σε κεντρικούς οδικούς άξονες, συμπεριλαμβανομένων της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της οδού Πατησίων και της οδού Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, αθλητικές εκδηλώσεις για το Run Greece Πειραιάς προκαλούν κυκλοφοριακές διακοπές σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της πόλης του Πειραιά έως τις 13:00.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν προσεκτικά την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων τροχονόμων για την ασφαλή μετακίνηση.

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Από νωρίς το πρωί της Κυριακής εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά, εξαιτίας δύο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων που συγκεντρώνουν πλήθος συμμετεχόντων.

Χιλιάδες δρομείς και περιπατητές συμμετέχουν στο φετινό Greece Race for the Cure, το οποίο περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και περίπατο 2 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση και ο τερματισμός πραγματοποιούνται στο Πεδίον του Άρεως, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

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Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έως τις 13.00 ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:

– Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

– Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

– Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

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– Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.

– Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

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– Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας.

– Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

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Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, στα σημεία όπου θα ισχύει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος.

Run Greece Πειραιάς

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η αθλητική κίνηση και στον Πειραιά, όπου πραγματοποιείται το Run Greece Πειραιάς 2026. Από τις 07:00 έως τις 13:00, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές διακοπές σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί:

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Γρηγορίου Λαμπράκη

Ακτή Μουτσοπούλου

Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου

34ου Συντάγματος Πεζικού

Ευαγγελιστρίας

Πύλης

Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου

Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου

Ακτή Κουντουριώτου

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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