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Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, συνταξιούχοι με πάνω από 30 έτη ασφάλισης και πολίτες που έχουν προσφύγει δικαστικά για περικοπές.

Ο ΕΦΚΑ προχωρά σε επανελέγχους για τον ορθό υπολογισμό των παροχών, με τις εκκρεμότητες να αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις χρονικά διαστήματα που φτάνουν έως και τη δεκαετία.

Παράλληλα, ο φορέας έχει εκκαθαρίσει σημαντικό αριθμό συνταξιοδοτικών αιτήσεων τα τελευταία χρόνια, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο αναμονής για την έκδοση των κύριων συντάξεων.

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Πέντε κατηγορίες συνταξιούχων αναμένουν την καταβολή αναδρομικών ποσών και πιθανές αυξήσεις στις συντάξεις τους από τον ΕΦΚΑ. Οι εκκρεμότητες σχετίζονται με επανυπολογισμούς, δικαστικές αποφάσεις, λάθη στις συντάξεις χηρείας και την παράλληλη ασφάλιση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιστροφές μπορεί να αφορούν ακόμη και περίοδο δέκα ετών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαΐου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 για τους συνταξιούχους που αποχώρησαν από την εργασία τους μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Από την 1η Οκτωβρίου 2019 και μετά, οι νέοι συντελεστές υπολογισμού εφαρμόζονται απευθείας κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

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Ποιες είναι οι πέντε κατηγορίες συνταξιούχων που περιμένουν αναδρομικά

1. Συνταξιούχοι δήμων με βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Η πρώτη κατηγορία αφορά πρώην εργαζομένους σε δήμους, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά και κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου κατέβαλλαν πρόσθετη εισφορά 4,3% για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους προβλέπεται νέος επανυπολογισμός, ενώ θα πραγματοποιηθεί και δεύτερος έλεγχος για όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Εφόσον προκύψουν αυξήσεις, αυτές θα ενσωματωθούν στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μαζί με τα αντίστοιχα αναδρομικά. Ανάλογα με την ημερομηνία συνταξιοδότησης, τα ποσά ενδέχεται να καλύπτουν περίοδο έως και δέκα ετών.

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στην αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, σε χωματερές, οδοκαθαριστές, οδηγοί, τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, εναερίτες ηλεκτρολόγοι και άλλες ειδικότητες που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.

2. Συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει περίπου 37.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016.

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Οι περισσότεροι προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ, ωστόσο στον επανέλεγχο περιλαμβάνονται και ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ, καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου. Ο έλεγχος αφορά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους και τις ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν.

3. Συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για περικοπές και δώρα

Η τρίτη κατηγορία αφορά περίπου 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια διεκδικώντας την επιστροφή περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα.

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Οι διεκδικήσεις αφορούν το διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016. Η έκβαση των δικαστικών υποθέσεων θα καθορίσει ποιοι δικαιούνται επιστροφές και ποια ποσά θα πρέπει να καταβληθούν.

4. Συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου

Στην τέταρτη κατηγορία βρίσκονται δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του Δημοσίου, για τους οποίους έχουν εντοπιστεί λάθη στον υπολογισμό των ποσών που χορηγήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως τον Απρίλιο του 2019.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαφορές που προκύπτουν από τον λανθασμένο υπολογισμό μπορεί να οδηγήσουν σε αναδρομικές καταβολές που πλησιάζουν τα 7.500 ευρώ.

5. Συνταξιούχοι με παράλληλη ασφάλιση

Η πέμπτη κατηγορία αφορά περισσότερους από 150.000 συνταξιούχους και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες για τον ΕΦΚΑ.

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Πρόκειται για ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές. Το ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υπολογιστούν οι πρόσθετες παροχές και τα ποσά που ενδέχεται να τους οφείλονται.

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Οι προηγούμενες πληρωμές αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου καταβλήθηκαν σχεδόν 11 εκατ. ευρώ σε 6.264 συνταξιούχους, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Ανάμεσα στους δικαιούχους βρίσκονταν και 1.236 συνταξιούχοι αναπηρίας, οι οποίοι έλαβαν τα ποσά που τους αναλογούσαν.

Πόσες συνταξιοδοτικές αιτήσεις έχει εκκαθαρίσει ο ΕΦΚΑ

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2027, ο ΕΦΚΑ έχει εκκαθαρίσει την περίοδο 2019-2025 περίπου 1,47 εκατ. εκκρεμείς αιτήσεις κύριας σύνταξης και 660.000 αιτήσεις επικουρικής.

Ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί σημαντικά, από 10 έως 24 μήνες σε λιγότερες από 40 ημέρες. Την ίδια περίοδο, οι εκκρεμείς αιτήσεις μειώθηκαν κατά 89%, από περίπου 127.000 σε 14.000.

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Από τις συνολικά 1,592 εκατ. αιτήσεις που εκκαθαρίστηκαν, οι 1,293 εκατ. εγκρίθηκαν, ενώ περίπου 299.000 απορρίφθηκαν ή τέθηκαν στο αρχείο.



