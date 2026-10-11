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Στον ανακριτή καταθέτουν από το πρωί της Κυριακής (11.10.26) ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τα άλλα εννέα άτομα που έχουν συλληφθεί για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ.

Από νωρίς το πρωί οι 11 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ, κάτι που οι ίδιοι αρνούνται.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης ισχυρίστηκε στην απολογία του, που βρίσκεται σε εξέλιξη, πως ήταν απλός εργαζόμενος στις εταιρείες. «Ασκούσα χρέη γραμματέα» φέρεται να υποστήριξε, επισημαίνοντας πως δεν είχε «συνειδητή αποδοχή του εγκληματικού σκοπού».

Από την πλευρά τους οι λογιστές που κατηγορούνται, φέρονται να υποστήριξαν ότι είχαν αποκλειστικά διεκπεραιωτικό ρόλο και ενεργούσαν κατ’ εντολήν του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Παράλληλα, η Εισαγγελία έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν και αδικήματα φοροδιαφυγής.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων.

Μετά το πέρας των απολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια η κοινή διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων και συγκεκριμένα ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι ενδεχομένως θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.