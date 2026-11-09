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Από σήμερα, 9 Νοεμβρίου, έως την Παρασκευή 13/11, συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

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Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

-20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

-3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

-1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.