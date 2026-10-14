Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προγραμματίζει την υλοποίηση πέντε επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης έως το τέλος του 2026 με προϋπολογισμό άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία 38.034 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και ευάλωτων κοινωνικών κατηγοριών.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα αφορά 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για διάστημα 12 μηνών.

Επιπλέον, θεσπίζονται ειδικά προγράμματα για την ενίσχυση της τηλεργασίας σε απομακρυσμένες περιοχές και την απασχόληση νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις μετά τη δημοσίευση των επίσημων προσκλήσεων, ενώ οι άνεργοι οφείλουν να διατηρούν ενεργή την εγγραφή τους στο μητρώο.

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Πέντε νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης προγραμματίζει να θέσει σε εφαρμογή έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 400 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η δημιουργία 38.034 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με δικαιούχους διαφορετικές κατηγορίες ανέργων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω, νέοι χωρίς επαγγελματική εμπειρία, άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, σχεδιάζεται ειδική δράση για την ενίσχυση της τηλεργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

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Τα ποσοστά επιδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα και μπορούν να φτάσουν έως το 100% του επιλέξιμου κόστους απασχόλησης. Οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν με τις σχετικές δημόσιες προσκλήσεις.

ΔΥΠΑ: Το πρόγραμμα για 27.494 ανέργους άνω των 30 ετών

Η μεγαλύτερη δράση διαθέτει προϋπολογισμό 279,62 εκατ. ευρώ και αφορά 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021–2027 και προβλέπει επιδότηση για διάστημα 12 μηνών.

Το ποσοστό ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους εκτιμάται ότι θα προσεγγίζει το 80%, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών. Οι ακριβείς όροι συμμετοχής και τα ποσά θα καθοριστούν στην επίσημη πρόσκληση.

Τηλεργασία και προγράμματα για νέους

Ειδική δράση προβλέπει τη δημιουργία 1.000 θέσεων πλήρους τηλεργασίας, με προϋπολογισμό 15,756 εκατ. ευρώ. Αφορά ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω που διαμένουν σε ορεινούς ή απομακρυσμένους δήμους. Η επιδότηση εκτιμάται ότι θα καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες, ενώ εξετάζεται ανώτατο όριο μεικτών μηνιαίων αποδοχών 1.300 ευρώ.

Για νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών προβλέπεται πρόγραμμα 5.500 θέσεων, με προϋπολογισμό 63 εκατ. ευρώ. Αφορά εγγεγραμμένους ανέργους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 100% του προβλεπόμενου κόστους για 12 μήνες, με προτεραιότητα στις νέες γυναίκες.

Θέσεις εργασίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Πρόγραμμα προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ προβλέπει 3.040 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από αυτές, οι 553 αφορούν άτομα με αναπηρία και οι υπόλοιπες 2.487 άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

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Μεταξύ των δυνητικών ωφελουμένων περιλαμβάνονται αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένα άτομα, θύματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων, μονογονείς, Ρομά, άστεγοι και άτομα που έχουν μεγαλώσει σε δομές παιδικής προστασίας. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021–2027.

Το πέμπτο πρόγραμμα αφορά 1.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται νέοι με αναπηρία, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένα άτομα, άστεγοι και άτομα που προέρχονται από δομές παιδικής προστασίας.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η έναρξη των προγραμμάτων προϋποθέτει τη δημοσίευση των επίσημων προσκλήσεων της ΔΥΠΑ, στις οποίες θα καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα ποσά, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

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Στα περισσότερα προγράμματα επιδότησης προσλήψεων, την αίτηση υποβάλλει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και στη συνέχεια η ΔΥΠΑ υποδεικνύει υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να διατηρούν ενεργή την εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και να έχουν ενημερωμένα τα στοιχεία τους. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, θα πρέπει να ελέγξουν τους όρους κάθε δράσης, καθώς τα ποσοστά επιδότησης και οι υποχρεώσεις διατήρησης των θέσεων εργασίας διαφέρουν ανά πρόγραμμα.

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