«Άργος»: 112 σε Αττική, Εύβοια και Σκύρο- Εικόνες από την επέλαση της κακοκαιρίας- πλημμύρες, κατολισθήσεις και χιόνια (βίντεο)

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Συναγερμός έχει σημάνει στον Φλοίσβο, καθώς ναυτικός έπεσε στη θάλασσα και αγνοείται. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, την ώρα που προσπαθούσε να δέσει τα σχοινιά σε ελλιμενισμένες θαλαμηγούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του ναυτικού, στην οποία συμμετέχουν και δύτες, που πραγματοποιούν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή.

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Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η απουσία του ναυτικού από τη θαλαμηγό διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί. Ωστόσο, από την εξέταση του υλικού των καμερών ασφαλείας προέκυψε ότι είχε πέσει στη θάλασσα το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Από την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας προέκυψε ότι ο ναυτικός κινούνταν στο ντεκ του σκάφους, όταν έσκυψε πάνω από το κάγκελο για να μετακινήσει τα σχοινιά πρόσδεσης, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι αρχές εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια για τις συνθήκες του περιστατικού. Το πρώτο είναι ο ναυτικός να έχασε την ισορροπία του την ώρα που προσπαθούσε να μετακινήσει τα σχοινιά και να βρέθηκε στο νερό. Το δεύτερο ενδεχόμενο που διερευνάται είναι να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, να έπεσε στη θάλασσα και να πνίγηκε.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής προειδοποιώντας τους για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή από τις επόμενες ώρες, σήμερα, και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

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