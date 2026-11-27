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Χειροπέδες στον 43χρονο με το προσωνύμιο «Κινέζος», έναν από τους κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, πέρασαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, οι αστυνομικοί -στο πλαίσιο συνεργασίας με τις τουρκικές αρχές- πληροφορήθηκαν ότι ο «Κινέζος» επέστρεψε στη χώρα μας, καθώς είχε διαφύγει στα Κατεχόμενα, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, προκειμένου να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη για τα αδικήματα, τα οποία τον βαρύνουν στη χώρα μας.

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Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης ή «Ζαμπόν» δολοφονήθηκε σε ηλικία 44 ετών, λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.



Οι εκτελεστές τον προσέγγισαν την ώρα που επιβιβαζόταν στο αυτοκίνητό του και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, ενώ ένας από τους εκτελεστές άνοιξε την πόρτα του οχήματος και πυροβόλησε το θύμα με πιστόλι. Στο σημείο είχαν εντοπιστεί 97 κάλυκες. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε αργότερα καμένο στη λεωφόρο Αθηνών.



Ο Ζαμπούνης ήταν γνωστός στις ελληνικές Αρχές και είχε απασχολήσει έρευνες για τη δράση ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος. Το 2018 είχε επιζήσει από προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας στον Πειραιά.