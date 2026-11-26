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Η δικαστική έρευνα εξετάζει ενδεχόμενες παρατυπίες στη χρηματοδότηση και τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου, εστιάζοντας στο υψηλό κόστος προμήθειας των οικίσκων ανακύκλωσης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ένας δημοσιογράφος, στελέχη της εταιρείας ΤΕΧΑΝ και εκπρόσωπος του φορέα του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και τη διαδικασία απολογίας τους ενώπιον του ανακριτή.

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Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα “σπιτάκια” ανακύκλωσης και τη φερόμενη διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω του έργου της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ στην αστυνομική δράση συμμετείχαν και έξι εισαγγελείς Πρωτοδικών. Οι έρευνες ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης με κατ’ οίκον ελέγχους και τις πρώτες τρεις συλλήψεις, ενώ μία ακόμη πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα.

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Εκτός από τον γνωστό δημοσιογράφο και εκδότη οι δύο από τους υπόλοιπούς συλληφθέντες συνδέονται με την εταιρία ΤΕΧΑΝ και ο τέταρτος με τον φορέα του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών (Ανταποδοτική ανακύκλωση) αναμένεται να οδηγηθούν την Παρασκευή ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, και στη συνέχεια στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Η δικαστική έρευνα αφορά ενδεχόμενες παρατυπίες στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο το οικονομικό σκέλος όσο και τις διαδικασίες ανάθεσης στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί το κόστος προμήθειας των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε σχετικό πόρισμα, η δαπάνη για κάθε εγκατάσταση φέρεται να έφτασε τις 300.000 ευρώ, ενώ η εμπορική της αξία εκτιμάται στις 66.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες παρεμβάσεις ή αθέμιτη άσκηση επιρροής που μπορεί να συνδέονται με την επιλογή της εταιρείας για την υλοποίηση του έργου.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε ξεκινήσει ήδη από το 2025, όταν εξετάστηκαν ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Οι έλεγχοι εντάθηκαν τον Ιούλιο του 2026, με στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου. Στο πλαίσιο των ελέγχων αναζητήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων, καθώς και συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

Στην έρευνα του Ιουλίου είχαν συνδράμει επίσης πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Πηγή: dikastiko.gr