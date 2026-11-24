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Αίσθηση προκαλεί το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από την απίστευτη σύγκρουση του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου στο διάλειμμα της εκπομπής τους στο OPEN. Οι δύο παρουσιαστές αντάλλαξαν πολύ βαριές κουβέντες μεταξύ τους, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Ο άγριος καυγάς Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου στον αέρα του OPEN

«Σήκω και φύγε τώρα», φαίνεται να λέει στο βίντεο ο Νίκος Στραβελάκης στη συνάδελφό του, συμπληρώνοντας σε έντονο ύφος: «άμα δεν με σεβαστείς, θα φύγεις».

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«Θα φύγω όταν θέλω. Άντε γ….Σου χαρίζομαι τόσο καιρό», του απαντά η Παπακωστοπούλου, με τον Στραβελάκη να την προκαλεί να το κάνει στον αέρα και εκείνη του απαντά: «Στείλε με στο HR, η υπομονή έχει και τα όριά της. Έχω καλό δικηγόρο».

Όλα αυτά συνέβησαν στο διάλειμμα της εκπομπής «10 Παντού», αλλά έχουν καταγραφεί από τις κάμερες και το βίντεο έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Στην κόντρα ήταν «παρών» και ένας πτέραρχος που ήταν καλεσμένος της εκπομπής και είχε μείνει άναυδος με τις βαριές κουβέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται έρευνα στο κανάλι για να εντοπιστεί ο άνθρωπος που διέρρευσε το βίντεο.