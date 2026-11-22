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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr από τις 26 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με εξαίρεση όσους είναι ήδη δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού.

Οι επιλεγέντες θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για διαμονή, εστίαση και μεταφορές σε συγκεκριμένους δήμους.

Η χρήση των καρτών θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους, από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027.

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Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού ενεργοποιείται στην Αχαΐα, με το Achaia Pass 2026 να δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να διεκδικήσουν voucher 150 ευρώ για ταξίδια και διακοπές στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6791/12.11.2026, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

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Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 680.000 ευρώ και προβλέπει την έκδοση 3.333 άυλων ψηφιακών καρτών, αξίας 150 ευρώ η καθεμία. Στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στην Αχαΐα, η οποία επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025.

Πού και πώς γίνονται οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους δύο διαθέσιμους προορισμούς, Achaia Pass A ή Achaia Pass B, καθώς και τη χρονική περίοδο κατά την οποία επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση.

Αναλυτικά, προβλέπονται:

Achaia Pass A: 1.667 ψηφιακές κάρτες για επιλέξιμες επιχειρήσεις στον Δήμο Πατρέων.

Achaia Pass B: 1.666 ψηφιακές κάρτες για επιλέξιμες επιχειρήσεις στους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Η επιλεξιμότητα προσδιορίζεται βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2025.

Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, καθώς και όσοι έχουν λάβει αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για την ίδια περίοδο. Επίσης, αποκλείονται όσοι έχουν κύρια κατοικία στις αντίστοιχες επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος.

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Πότε θα χρησιμοποιηθούν τα 150 ευρώ

Το Achaia Pass θα υλοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη φάση θα καλύψει το διάστημα Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί από Μάρτιο έως Απρίλιο 2027.

Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Επομένως, η σειρά υποβολής δεν καθορίζει την επιλογή τους.

Η ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε φυσικά POS επιλέξιμων επιχειρήσεων για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Δεν προβλέπεται ανάληψη μετρητών ή μεταφορά του ποσού σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό.

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Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην Αχαΐα και να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, δίνοντας παράλληλα στους δικαιούχους τη δυνατότητα να οργανώσουν οικονομικότερες αποδράσεις.

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