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Η διοίκηση αποδίδει την απόφαση σε σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς και σε εσωτερικές δικαστικές διαμάχες των τελευταίων ετών.

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία στους ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει εκδρομές για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Παράγοντες της τουριστικής αγοράς εκτιμούν ότι αρκετά ταξίδια που διοργανώνονται από τρίτους παρόχους θα πραγματοποιηθούν κανονικά χωρίς απώλεια χρημάτων για τους πελάτες.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ζορπίδης, αναγνώρισε τη δυσκολία της κατάστασης, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια μελλοντική επανεκκίνηση της επιχείρησης.

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Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, έπειτα από 51 χρόνια παρουσίας στον χώρο του τουρισμού, ανακοίνωσε η Ζορπίδης Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Θεσσαλονίκης.

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της εταιρείας, αλλά και στους ταξιδιώτες που έχουν ήδη προγραμματίσει εκδρομές, ιδιαίτερα ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

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Η ανακοίνωση της εταιρείας ήρθε το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα των «Μακεδονικών Νέων», που έκανε λόγο για επικείμενη εκούσια κήρυξη πτώχευσης. Ωστόσο, η διοίκηση της Ζορπίδης Α.Ε. κάνει επισήμως λόγο για προσωρινή παύση λειτουργίας, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Τι θα γίνει με τα ταξίδια τα Χριστούγεννα

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά τους πελάτες που έχουν ήδη καταβάλει χρήματα για οργανωμένες εκδρομές και ταξίδια, κυρίως για την εορταστική περίοδο.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα της εταιρείας, στην ιστοσελίδα της παραμένουν αναρτημένες ταξιδιωτικές προτάσεις για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, γεγονός που δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την τύχη των κρατήσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Μακεδονικών Νέων», παράγοντες της τουριστικής αγοράς εμφανίζονται καθησυχαστικοί για όσους έχουν ήδη πληρώσει προκαταβολές.

Όπως εξηγούν, αρκετές από τις εκδρομές που πωλούνται μέσω της Ζορπίδης έχουν οργανωθεί από άλλους τουριστικούς παρόχους. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα συγκεκριμένα ταξίδια αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς οι πελάτες να χάσουν τα χρήματα που έχουν προκαταβάλει.

Μάλιστα, το ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει τη διοίκηση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται να προχωρήσει σε σχετική ανακοίνωση προκειμένου να καθησυχάσει το ταξιδιωτικό κοινό.

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Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τη Ζορπίδης Α.Ε. για το σύνολο των προγραμματισμένων ταξιδιών και τον τρόπο διαχείρισης των προκαταβολών.

Η δικαστική διαμάχη και τα οικονομικά προβλήματα

Πίσω από την απόφαση αναστολής λειτουργίας βρίσκεται, σύμφωνα με την εταιρεία, μια μακρά περίοδος εσωτερικών αντιπαραθέσεων και οικονομικών δυσκολιών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ζορπίδης Α.Ε. αναφέρει ότι τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη, ενώ παράλληλα έχουν συσσωρευτεί σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα.

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Τα «Μακεδονικά Νέα» είχαν ήδη περιγράψει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση της επιχείρησης, αναφέροντας ότι το προσωπικό της έχει μειωθεί δραματικά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τους περίπου 115 εργαζομένους στις αρχές του 2024, η εταιρεία είχε φτάσει να απασχολεί πλέον όχι περισσότερους από 15.

Ανάλογη συρρίκνωση είχε καταγραφεί και στον στόλο των τουριστικών λεωφορείων της, ενώ η εταιρεία είχε αποσυρθεί και από σχολικά δρομολόγια που είχε αρχικά αναλάβει.

Παράλληλα, το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Μιχάλης Ζορπίδης, προσανατολιζόταν στην εκούσια κήρυξη πτώχευσης. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από την επίσημη ανακοίνωση, στην οποία γίνεται λόγος αποκλειστικά για προσωρινή αναστολή της δραστηριότητας.

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Σε μια ιδιαίτερα προσωπική δήλωση, ο πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ζορπίδης, αναφέρθηκε στην πορεία των 51 χρόνων, από το 1975 μέχρι σήμερα.

«Πριν από 51 χρόνια ξεκίνησα ένα ταξίδι με ένα όνειρο: να δώσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση μία από τις δυσκολότερες στιγμές της επαγγελματικής του διαδρομής.

Ο ίδιος αναγνώρισε τις επιπτώσεις για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι η υπεύθυνη αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων.

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«Δεν είναι εύκολο να βλέπεις μια προσπάθεια δεκαετιών να δοκιμάζεται», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς όσους στήριξαν τον οργανισμό όλα αυτά τα χρόνια.

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Κλείνοντας, ο Μιχάλης Ζορπίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανεκκίνησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για ένα νέο κεφάλαιο.

«Εις το επανιδείν», ήταν η τελευταία φράση της δήλωσής του.

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