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Στον αρμόδιο Εισαγγελέα διαβιβάζονται, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όλα τα στοιχεία με την υβριστική προς τους αστυνομικούς ανάρτηση του προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο κύριος Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του αναφέρει ότι αστυνομικοί εσκεμμένα σταμάτησαν για έλεγχο την κόρη του, συμπεριφερόμενοι με απαράδεκτο τρόπο, μόνο και μόνο επειδή θέλουν να πλήξουν τον ίδιο.

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Αστυνομικές πηγές από την άλλη αναφέρουν ότι τα ξημερώματα της Κυριακής στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο καθημερινών στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, εντόπισαν στην περιοχή του Κολωνακίου Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εταιρικής ιδιοκτησίας με φιμέ υαλοπίνακες, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, κατόπιν επανειλημμένων φωτεινών και ηχητικών σημάτων, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη οδό, όπου διενεργήθηκε τυπικός έλεγχος στοιχείων και νομιμότητας οπλοκατοχής για τον έναν εκ των επιβαινόντων, ο οποίος κατείχε νόμιμη άδεια.

Από την ΕΛ.ΑΣ τονίζουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί ενήργησαν με απόλυτο επαγγελματισμό, ψυχραιμία και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, παρά την εριστική στάση, τις ύβρεις και τις απειλές που δέχθηκαν τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη διαπίστωση ότι δεν συνέτρεχε λόγος περαιτέρω ενέργειας, το όχημα και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν.