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Οργή προκαλούν οι ισχυρισμοί που φέρονται να κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, οι οποίοι μετά τη χθεσινή απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 21 και 26 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου (14/11) ενώπιον του ανακριτή Πατρών προκειμένου να απολογηθούν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παιδί, καθώς οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε πολύ άσχημη κατάσταση και υποσιτισμένο.

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Σύμφωνα με το tempo24, το ζευγάρι φέρεται να αρνήθηκε ότι το παιδί ήταν υποσιτισμένο, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η εικόνα του οφειλόταν στον μεταβολισμό του και όχι σε έλλειψη τροφής!

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο γονείς φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών παιδί τους σε συνθήκες ασιτίας.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το ζευγάρι έχει ακόμη έξι παιδιά, πέρα από το βρέφος των τεσσάρων μηνών.

Οι δύο κατηγορούμενοι, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Βελτιωμένη η κατάσταση του βρέφους

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., το βρέφος διακομίστηκε προχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν άμεσα από τους αρμόδιους γιατρούς και, κατά την προανάκριση που ακολούθησε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προέκυψε ότι οι γονείς προέβαιναν στη συστηματική ασιτία του βρέφους. Ακολούθησε η προσαγωγή και η σύλληψή τους.

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Η Αστυνομία γνωστοποίησε επίσης ότι, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του, το παιδί διακομίστηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Το τεσσάρων μηνών αγοράκι είχε μεταφερθεί αρχικά στο Καραμανδάνειο, σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ και να διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βρέφος έχει αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

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