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Η εμπλεκόμενη γυναίκα καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση, ενώ μέλη της παραγωγής επιβεβαιώνουν ότι η ανάρμοστη συμπεριφορά του ηθοποιού ήταν γνωστή στους συντελεστές της ταινίας.

Παράλληλα, ο ηθοποιός αποφάσισε να παραιτηθεί από την έφεση για καταδίκη του σχετικά με σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν το 2021, καθιστώντας οριστική την ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Ο Ντεπαρντιέ παραμένει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για την υπόθεση βιασμού της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ, με την απόφαση για τη δίκη του να αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου.

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Ένα βίντεο που δεν είχε δει ποτέ το κοινό έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο καταγγελιών εις βάρος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Τα πλάνα αποκάλυψε το γαλλικό μέσο Le Média, και το ερευνητικό site Mediapart επιβεβαίωσε τη γνησιότητά τους. Δείχνουν τον ηθοποιό να αγγίζει τα απόκρυφα σημεία μιας κομπάρσου, η οποία προσπαθεί πολλές φορές να τον απομακρύνει, στα γυρίσματα της ταινίας «Turf» το 2011.

Η σκηνή γυρίστηκε στις 2 Νοεμβρίου 2011 στον ιππόδρομο του Οτέιγ στο Παρίσι. Ο Ντεπαρντιέ συμμετείχε στην κωμωδία «Turf» του Φαμπιέν Οντενιέντ, που κυκλοφόρησε το 2013, με συμπρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τον Εντουάρ Μπαέρ και τον Αλέν Σαμπά. Σύμφωνα με το L’essentiel, ο ηθοποιός αγγίζει τους γλουτούς και τον καβάλο της κομπάρσου επί 34 δευτερόλεπτα. Το Mediapart λέει ότι επαλήθευσε πως οι κινήσεις αυτές δεν προβλέπονταν από το σενάριο.

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«Τότε τον θεώρησα απλώς αγροίκο»

Το Mediapart εντόπισε την κομπάρσο, την Ολίβια, η οποία καταθέτει για πρώτη φορά με το πρόσωπό της ακάλυπτο. Τότε ήταν φοιτήτρια, 22 ετών. Υποστηρίζει ότι ο Ντεπαρντιέ έβαλε επίσης το χέρι του στο ντεκολτέ της.

Λέει ότι εκείνη την εποχή δεν είχε αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα του περιστατικού, ενώ σήμερα θα το χαρακτήριζε σεξουαλική επίθεση. Σχολιάζει επίσης ότι ο ηθοποιός ενήργησε μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους, κάτι που κατά τη γνώμη της δείχνει πόσο άνετα αισθανόταν.

«Είναι ο Ζεράρ, άσ’ το»

Η Φανί Τουγιά-Καλμόν, υπεύθυνη κάστινγκ του «Turf», επιβεβαιώνει ότι αντιμετώπισε τη συμπεριφορά του Ντεπαρντιέ στα γυρίσματα. Λέει ότι απομάκρυνε η ίδια την κομπάρσο και έμεινε γονατισμένη πίσω από τον ηθοποιό για να αποτρέψει νέα επαφή.

Όταν ενημέρωσε την παραγωγή, η απάντηση που πήρε, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ήταν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα επειδή «είναι ο Ζεράρ». Ο διευθυντής παραγωγής Μπρουνό Βατέν είχε δηλώσει το 2023 ότι τα γυρίσματα ήταν χαοτικά και ότι η μνήμη του ίσως τον προδίδει. Κατά την Τουγιά-Καλμόν, ο σκηνοθέτης είπε στον Ντεπαρντιέ ότι η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη, και η ένταση ανάμεσά τους κράτησε ως το τέλος των γυρισμάτων.

Η ίδια περιγράφει και παλαιότερο περιστατικό, στα γυρίσματα του «Disco» το 2007, πάλι με σκηνοθέτη τον Οντενιέντ. Εκεί, λέει, μια κομπάρσος που βρισκόταν δίπλα στον ηθοποιό πανικοβλήθηκε. Η αντίδραση της παραγωγής ήταν γέλια και η φράση «μα είναι ο Ζεζέ». Μέλος της παραγωγής αρνείται ότι έλαβε ποτέ τέτοια καταγγελία.

Το «Turf» δεν είναι νέο όνομα στον φάκελο. Ήδη το 2023, ο Ντεπαρντιέ είχε ανακριθεί για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης σε 11 γυρίσματα, ανάμεσά τους και του «Turf».

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🚨 TÉMOIGNAGE EXCLUIF : L’ÉQUIPE DE TOURNAGE SAVAIT QUE DEPARDIEU ÉTAIT EN TRAIN D’AGRESSER UNE FIGURANTE Le 2 novembre 2011, sur le tournage du film Turf, une jeune figurante de 22 ans, Olivia, subit une agression sexuelle de la part de Gérard Depardieu, devant les caméras. Ania, technicienne présente sur le tournage, témoigne dans notre enquête Face Cachée. Elle raconte comment l’équipe a poursuivi le tournage malgré les faits. Quinze ans plus tard, Anya choisit de témoigner anonymement, par crainte des conséquences sur sa carrière. 🎥 Dans Face Cachée, Le Média dévoile en exclusivité les images de l’agression subie par Olivia en 2011, et recueille les témoignages de plusieurs personnes présentes sur le tournage. 📺 Retrouvez notre enquête en intégralité sur la chaîne YouTube du Média (LIEN EN BIO) ! 📌 Pour soutenir un média indépendant : https://t.co/AwxC1lRxPW — Le Média (@LeMediaTV) November 12, 2026

Η απόσυρση της έφεσης

Το βίντεο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Την επόμενη μέρα, το πρακτορείο AFP μετέδωσε ότι ο Ντεπαρντιέ παραιτείται από την έφεση λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες στα γυρίσματα μιας ταινίας το 2021.

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Έτσι, η ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή γίνεται οριστική. Η δικηγόρος του Ντελφίν Μεγιέ επιβεβαίωσε στο AFP ότι δεν θα εμφανιστεί στη δίκη της Δευτέρας, η οποία είχε προγραμματιστεί για πέντε ημέρες. Η παραίτηση πρόκειται να επισημοποιηθεί τη Δευτέρα.

Ο ηθοποιός είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλική επίθεση στην Αμελί, ντεκορατέρ, και στη «Σάρα» (το όνομα έχει αλλάξει), βοηθό σκηνοθέτη, στην ταινία του Ζαν Μπεκέρ «Les Volets verts», που κυκλοφόρησε το 2022. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την εγγραφή του στο εθνικό αρχείο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

Η απόφαση περιλάμβανε και πρόσθετη αποζημίωση για «δευτερογενή θυματοποίηση», εξαιτίας της επιθετικής στάσης των δικηγόρων του ηθοποιού στο ακροατήριο. Μετά από εκείνη τη δίκη, ο Ντεπαρντιέ απομάκρυνε τον δικηγόρο του, Ζερεμί Ασούς.

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Τα νέα πλάνα υπονομεύουν τη γραμμή υπεράσπισης του 77χρονου, ο οποίος είχε δηλώσει το 2023 ότι δεν έχει κακοποιήσει ποτέ γυναίκα.

🔴🇫🇷 FLASH INFO – Une technicienne accuse Gérard Depardieu d’agression sur le tournage du film Turf, en 2011. Elle affirme également avoir été témoin d’une agression sexuelle présumée visant une figurante. Elle témoigne anonymement, par crainte de répercussions sur sa carrière. https://t.co/LnI7UkwbPm — Media Express (@media_express_e) November 12, 2026

Τι ακολουθεί: η υπόθεση Αρνούλ

Η πιο σοβαρή εκκρεμότητα είναι η κατηγορία για βιασμό από την ηθοποιό Σαρλότ Αρνούλ. Εκείνη καταγγέλλει ότι ο Ντεπαρντιέ τη βίασε το 2018 στο σπίτι του, ενώ εκείνος υποστηρίζει ότι η επαφή ήταν συναινετική. Ο ηθοποιός παραπέμφθηκε σε δίκη με απόφαση του Αυγούστου 2025 και άσκησε έφεση.

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Οι νέοι δικηγόροι του επιδιώκουν να αποφύγει τη δίκη σε ποινικό δικαστήριο και να απαλλαγεί χωρίς δίκη. Η εισαγγελία ζητά να επικυρωθεί η παραπομπή, υιοθετώντας την επιχειρηματολογία των ανακριτών. Η απόφαση αναμένεται στις 26 Νοεμβρίου.

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Από «ιερό τέρας» σε σύμβολο του γαλλικού #MeToo

Με περισσότερες από 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ο Ντεπαρντιέ είναι η πιο διάσημη προσωπικότητα που έχει αγγίξει το γαλλικό #MeToo. Οι ταινίες του, από το «Τελευταίο μετρό» έως το «Συρανό ντε Μπερζεράκ», που του χάρισε το βραβείο ερμηνείας στις Κάννες το 1990, τον καθιέρωσαν διεθνώς. Η πορεία του όμως συνοδεύεται από μια σειρά υποθέσεων και αντιπαραθέσεων:

13 γυναίκες, 2023: Τον Απρίλιο του 2023, το Mediapart δημοσίευσε τις καταγγελίες 13 γυναικών για σεξουαλική βία από τον Ντεπαρντιέ, με τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες.



Τον Απρίλιο του 2023, το Mediapart δημοσίευσε τις καταγγελίες 13 γυναικών για σεξουαλική βία από τον Ντεπαρντιέ, με τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση Ελέν Νταράς: Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές απέρριψαν τη μήνυση της ηθοποιού, η οποία καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση στα γυρίσματα του «Disco» το 2007, επειδή το αδίκημα είχε παραγραφεί.



Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές απέρριψαν τη μήνυση της ηθοποιού, η οποία καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση στα γυρίσματα του «Disco» το 2007, επειδή το αδίκημα είχε παραγραφεί. Το ντοκιμαντέρ για τη Βόρεια Κορέα: Ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στα τέλη του 2023 τον έδειχνε να κάνει εξευτελιστικά σχόλια για γυναίκες και σεξουαλικά υπονοούμενα για ένα κοριτσάκι, σε ταξίδι στη Βόρεια Κορέα. Τον Απρίλιο του 2026 απέσυρε την αγωγή του κατά της France Télévisions για το μοντάζ του ντοκιμαντέρ.



Ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στα τέλη του 2023 τον έδειχνε να κάνει εξευτελιστικά σχόλια για γυναίκες και σεξουαλικά υπονοούμενα για ένα κοριτσάκι, σε ταξίδι στη Βόρεια Κορέα. Τον Απρίλιο του 2026 απέσυρε την αγωγή του κατά της France Télévisions για το μοντάζ του ντοκιμαντέρ. Λεγεώνα της Τιμής: Τον Δεκέμβριο του 2023 ανακοινώθηκε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του από τη Μεγάλη Καγκελαρία της Λεγεώνας της Τιμής. Το παράσημο του είχε απονείμει ο Ζακ Σιράκ το 1996. Ο ίδιος δήλωσε ότι το θέτει στη διάθεση της υπουργού Πολιτισμού.



Τον Δεκέμβριο του 2023 ανακοινώθηκε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του από τη Μεγάλη Καγκελαρία της Λεγεώνας της Τιμής. Το παράσημο του είχε απονείμει ο Ζακ Σιράκ το 1996. Ο ίδιος δήλωσε ότι το θέτει στη διάθεση της υπουργού Πολιτισμού. Δίκη στη Ρώμη: Δικάστηκε στη Ρώμη με την κατηγορία ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον Ιταλό φωτογράφο Ρίνο Μπαρίλαρι.



Δικάστηκε στη Ρώμη με την κατηγορία ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον Ιταλό φωτογράφο Ρίνο Μπαρίλαρι. Φορολογικά: Γαλλικά μέσα έχουν αναφέρει ότι ερευνάται για επιβαρυμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.



Γαλλικά μέσα έχουν αναφέρει ότι ερευνάται για επιβαρυμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Ρωσία και Βέλγιο: Το 2012-2013 μετακόμισε στο Βέλγιο εν μέσω της διαμάχης για τη γαλλική φορολογία των υψηλών εισοδημάτων και πήρε ρωσική υπηκοότητα με διάταγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο υπερασπιζόταν για χρόνια δημόσια.



Το 2012-2013 μετακόμισε στο Βέλγιο εν μέσω της διαμάχης για τη γαλλική φορολογία των υψηλών εισοδημάτων και πήρε ρωσική υπηκοότητα με διάταγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο υπερασπιζόταν για χρόνια δημόσια. Άλλα επεισόδια: Το 2011 απομακρύνθηκε από πτήση επειδή ούρησε στον διάδρομο του αεροσκάφους, και το 2012 καταδικάστηκε για οδήγηση σκούτερ υπό την επήρεια αλκοόλ στο Παρίσι.

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