Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,7% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ ακολουθούν με 14,5% και 9,3% αντίστοιχα.

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία ανέρχεται στο 30,1%, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.

Το 56,2% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά την παρέμβαση του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, αν και η συνολική διαχείριση των ελληνοτουρκικών κρίνεται αρνητικά.

Σε υποθετικό σενάριο αλλαγής όλων των αρχηγών, το ΠΑΣΟΚ διπλασιάζει το ποσοστό του στο 18,5%, ενώ η ΕΛΑΣ υποχωρεί σημαντικά στο 5,7%.

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Σε νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό της ιστοσελίδας Protagon, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,7%, έναντι 24% στην προηγούμενη μέτρηση, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 14,5%, από 15,1%, και το ΠΑΣΟΚ στο 9,3%, από 9,4%. Οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, φτάνοντας το 15,9%.

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ΝΔ ανεβαίνει στο 30,1%, από 29,7% τον Σεπτέμβριο. Η ΕΛΑΣ υποχωρεί στο 17,2% (από 17,9%) και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12% (από 10,8%).

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Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:

– ΚΚΕ: 6,3%

– Συμμαχία Ελλήνων: 5,7%

– Ελληνική Λύση: 5,5%

– Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,2%

– ΜέΡΑ25: 4%

– Φωνή Λογικής: 3,7%

– Νίκη: 1,1%

Δημοσκόπηση Real Polls: Μάχη ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση – Τι δείχνουν οι πολίτες για τα ελληνοτουρκικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Real Polls για την εκλογική μάχη της δεύτερης θέσης, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται σχεδόν διχασμένοι ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των ερωτηθέντων για την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, αλλά και το υποθετικό ενδεχόμενο αλλαγής αρχηγών στα κόμματα.

Ποιο κόμμα θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εκλογές

Συγκεκριμένα, το 33,7% εκτιμά ότι η ΕΛΑΣ θα αναδειχθεί δεύτερη στις επόμενες εκλογές, ενώ το 32,1% θεωρεί ότι τη δεύτερη θέση θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια στιγμή, το 49,4% των ερωτηθέντων δεν θεωρεί κανένα από τα δύο κόμματα αξιόπιστη αντιπολίτευση. Στο σχετικό ερώτημα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 25,6% και η ΕΛΑΣ 23,4%.

Όσον αφορά τον νικητή των εκλογών, το 47% πιστεύει ότι θα επικρατήσει η Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, μόλις το 5,6% εκτιμά ότι θα κερδίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 3,1% επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

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Θετική αξιολόγηση της παρέμβασης Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η δημοσκόπηση καταγράφει θετική ανταπόκριση στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ειδικότερα, το 56,2% αξιολογεί θετικά την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, έναντι 26,7% που εκφράζει αρνητική γνώμη.

Ωστόσο, διαφορετική είναι η εικόνα όσον αφορά τη συνολική διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση. Οι αρνητικές αξιολογήσεις υπερτερούν, καθώς το 53,5% κρίνει αρνητικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ το 41,7% τους αξιολογεί θετικά.

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Πώς θα άλλαζαν τα ποσοστά εάν όλα τα κόμματα είχαν διαφορετικό αρχηγό

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας προκύπτει από το υποθετικό σενάριο στο οποίο όλα τα κόμματα συμμετέχουν στις εκλογές με διαφορετικό αρχηγό.

Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ σχεδόν διπλασιάζει το ποσοστό του, φτάνοντας στο 18,5%, από 9,3% που συγκεντρώνει στην κανονική πρόθεση ψήφου.

Αντίθετα, η ΕΛΑΣ καταγράφει σημαντική υποχώρηση, καθώς το ποσοστό της μειώνεται στο 5,7%, από 14,5% στην πρόθεση ψήφου.

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Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μικρότερη μεταβολή: συγκεντρώνει 23,1% στο υποθετικό σενάριο αλλαγής αρχηγού, έναντι 24,7% στην πρόθεση ψήφου.

Η πανελλαδική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου 2026, σε δείγμα 1.569 πολιτών.

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