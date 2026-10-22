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Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 13% μειώνοντας τη διαφορά του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συνολικά δέκα κόμματα εμφανίζονται να εισέρχονται στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα 28% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία έναντι του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στο 12%.

Παράλληλα, το 65% των πολιτών εκτιμά ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση ενώ οι αρνητικές γνώμες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

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Με 24,6% στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κάνει double score στην ΕΛΑΣ, που χάνει 0,8 της μονάδας και πέφτει στο 12,4%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Το ΠΑΣΟΚ μειώνει στις 1,6 μονάδες την διαφορά με το κόμμα Τσίπρα και ανεβαίνει στο 10,8%, ενώ συνολικά 10 κόμματα – μαζί και η Συμμαχία Ελλήνων του Κασιδιάρη – εμφανίζονται δημοσκοπικά να παίρνουν το εισιτήριο για τη Βουλή.

Με 30% στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ κάνει double score στην ΕΛΑΣ, που χάνει 0,8 της μονάδας και πέφτει στο 15%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Το ΠΑΣΟΚ μειώνει στις 2 μονάδες την διαφορά με το κόμμα Τσίπρα και ανεβαίνει στο 13%, ενώ συνολικά 10 κόμματα – μαζί και η Συμμαχία Ελλήνων του Κασιδιάρη – εμφανίζονται δημοσκοπικά να παίρνουν το εισιτήριο για τη Βουλή.



Στην τέταρτη θέση, αλλά με απώλεια 0,7 της μονάδας καταγράφηκε η Ελληνική Λύση, που έχει 6,2% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,8% (-0,3 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο) , η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7% (-0,1) , σταθερή η Φωνή Λογικής με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%( από 4,4%) , η πρωτοεμφανζόμενη σε μέτρηση της Metron Analysis, Συμμαχία Ελλήνων, με 3,5% και το ΜεΡΑ25 με 3%(από 3,5%). Σταθερή από τον Ιούνιο στο 5% παραμένει η δυνητική ψήφος σε ένα «κόμμα Σαμαρά», ενώ οι αρνητικές γνώμες παραμένουν πολύ ψηλά, στο 85%.

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Η καταλληλότητα για την πρωθυπουργία



Δύο μονάδες κάτω, στο 28%, μετρήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας που έχασε μία μονάδα και έπεσε στο 12%, διατηρώντας πάντως double score στη σύγκριση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος παρότι βελτιώνει κατά 2 μονάδες την προσωπική του αξιολόγηση, πέφτει στο 6% στην καταλληλότητα, μόλις μία μονάδα πάνω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε σταθερός στο 31% θετικών αξιολογήσεων για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ενώ η κυβέρνηση χάνει μία μονάδα και πέφτει στο 28%. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει 4 μονάδες και φτάνει στο 16% τις θετικές αξιολογήσεις.



Η πορεία της χώρας



Μειώνονται μήνα με τον μήνα εκείνοι που δηλώνουν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση: Από 69% τον Μάιο, έχουν πέσει σταδιακά στο 65%, ενώ παράλληλα έχουν ανέβει δύο μονάδες – από το 13% στο 15% -εκείνοι που δηλώνουν ότι η προσωπική τους κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν.