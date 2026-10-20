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Ο 51χρονος καλλιτέχνης αντιμετωπίζει συνολικά επτά κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα, οι οποίες αφορούν καταγγελίες έξι γυναικών για περιστατικά μεταξύ 1999 και 2009.

Ο κατηγορούμενος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών, ενώ η υπεράσπισή του αμφισβήτησε την αξιοπιστία της μάρτυρα και την καθυστέρηση στην υποβολή της καταγγελίας της.

Η γυναίκα εξήγησε ότι φοβόταν πως δεν θα την πίστευαν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι είχε συναινέσει στην επαφή.

Η δίκη για την υπόθεση συνεχίζεται.

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«Ξαφνικά με άρπαξε από το στήθος, χωρίς καμία προειδοποίηση, αμέσως μετά με άρπαξε από το χέρι και με έσυρε στις τουαλέτες. Συνέχιζε να μου πιέζει το κεφάλι προς τα κάτω και δεν με άφηνε να φύγω», ήταν τα λόγια της γυναίκας που περιέγραψε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου ότι ο Ράσελ Μπραντ της επιτέθηκε σεξουαλικά και τη βίασε.

Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης. Οι καταγγελίες προέρχονται από έξι γυναίκες και αφορούν περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν σε διάστημα δέκα ετών, από το 1999 έως το 2009. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

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Σύμφωνα με τον Guardian, η γυναίκα κατέθεσε ότι αισθάνθηκε πως της είχαν αφαιρέσει την αθωότητα και ότι ένιωθε φοβισμένη και «μουδιασμένη» μετά το περιστατικό που καταγγέλθηκε σε πάρτι γενεθλίων σε μπαρ στο Σόχο του Λονδίνου, το 2004.

«Ξαφνικά με άρπαξε από το στήθος, χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ απλώς συζητούσαμε. Θυμάμαι αυτό το παράξενο, μανιασμένο χαμόγελο μπροστά στο πρόσωπό μου την ώρα που με άγγιζε», ανέφερε στην προανακριτική κατάθεσή της, η οποία προβλήθηκε στους ενόρκους. «Είχα μείνει άναυδη. Του είπα: “Τι στο καλό κάνεις; Μόλις γνωριστήκαμε“. Αμέσως μετά με άρπαξε από το χέρι και με έσυρε στις τουαλέτες», πρόσθεσε.

A third alleged victim of Russell Brand told a court today that the comedian told her not to be a “spoilsport” as he raped her in a toilet cubicle. https://t.co/K3MyeOCcth — Channel 5 News (@5_News) October 19, 2026

Ξεσπασε σε κλάματα καθώς περιέγραφε πώς ο ηθοποιός την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ, παρά τις επανειλημμένες αντιρρήσεις της. «Του έλεγα “Τι κάνεις; Δεν θέλω να το κάνω αυτό”. Προσπάθησα να τον σπρώξω μακριά μου, αλλά εκείνος έλεγε “Έλα, έλα, μην είσαι ξενέρωτη“. Συνέχιζε να μου πιέζει το κεφάλι προς τα κάτω και δεν με άφηνε να φύγω. Πάγωσα. Δεν ήξερα τι να κάνω», κατέθεσε.

Είπε ότι έκλεισε τα μάτια της και θυμήθηκε έναν άντρα να χτυπάει την πόρτα της τουαλέτας λέγοντας: «Είστε καλά;». Όταν τελικά βγήκε από τον χώρο, όπως είπε, βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η περιγραφή της για τη συμπεριφορά του Μπραντ αμέσως μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό. «Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Γύρισε προς το μέρος μου και είπε: “Α, μάλλον πρέπει να ανταλλάξουμε τηλέφωνα τώρα”. Σαν να ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά, σαν να μην με είχε μόλις εξαναγκάσει να κάνω αυτό που έκανα», ανέφερε.

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«Κάποια στιγμή ένιωσα ένα σκούντημα, γύρισα και είδα ότι είχε βγάλει ξανά το πέος του»

Σύμφωνα με την ίδια, η επαφή τους δεν σταμάτησε εκεί. Υποστήριξε ότι στη συνέχεια βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του κωμικού, με τον οδηγό του να τους μεταφέρει σε άλλο μπαρ, στην περιοχή Κάμντεν του Λονδίνου. Κατά τη διαδρομή, όπως κατέθεσε, ο Μπραντ προχώρησε σε νέα ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση. «Ήμουν ακόμη σε κατάσταση δυσπιστίας και σοκ. Κάποια στιγμή ένιωσα ένα σκούντημα, γύρισα και είδα ότι είχε βγάλει ξανά το πέος του. Μου έλεγε “Έλα, έλα”, ζητώντας μου να του κάνω στοματικό σεξ. Του είπα “όχι”. Εκείνη τη φορά δέχθηκε την άρνησή μου», είπε.

Η γυναίκα δεν κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία παρά μόνο το 2023, όταν δημοσιοποιήθηκαν καταγγελίες για τη συμπεριφορά του Μπραντ.

«Ένιωθα ντροπή που τον άφησα να μου το κάνει αυτό. Δεν ήθελα να το παραδεχθώ ούτε στον εαυτό μου, πόσο μάλλον σε κάποιον άλλον».

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Παρότι δεν είχε απευθυνθεί στις Αρχές, είχε μιλήσει σε φίλη και συνάδελφό της, στην οποία είχε αναφέρει ότι ο Μπραντ είχε επιχειρήσει να της επιτεθεί, χαρακτηρίζοντάς τον «σεξουαλικό θηρευτή». Καταθέτοντας τη Δευτέρα πίσω από προστατευτικό παραβάν, η γυναίκα εξήγησε ότι ο λόγος που δεν προχώρησε τότε σε καταγγελία ήταν ο φόβος πως δεν θα την πίστευαν, ιδιαίτερα μέσα στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της δεκαετίας του 2000.

Κατά την αντεξέτασή της, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, έθεσε ερωτήματα για το γεγονός ότι η γυναίκα δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία ούτε κατά την περίοδο του κινήματος #MeToo. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε μπει οικειοθελώς στην τουαλέτα μαζί με τον ηθοποιό για να φιληθούν, εκδοχή την οποία η ίδια απέρριψε κατηγορηματικά.

Η υπεράσπιση άφησε επίσης να εννοηθεί ότι πιθανότατα η γυναίκα είχε γοητευτεί και ενθουσιαστεί από την παρουσία του διάσημου παρουσιαστή. «Δεν με γοήτευσε ούτε στο ελάχιστο. Είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο μόλις ένα λεπτό πριν μου επιτεθεί σεξουαλικά», απάντησε η ίδια. Η καταγγέλλουσα επέμεινε ότι δεν είχε συμπεριφερθεί σαν «ενθουσιασμένη μαθητριούλα» και αρνήθηκε ότι είχε θαμπωθεί από τη διασημότητα του Μπραντ.

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Η δίκη συνεχίζεται.

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