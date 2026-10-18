Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε η Σίντι Κρόφορντ, με αφορμή τον φερόμενο θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε ηλικία 27 ετών.

Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μήνυμα που υπογράφουν επίσης ο σύζυγός της, Ράντι Γκέρμπερ, και η κόρη τους, Κάια, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον Πρίσλεϊ και την ευγνωμοσύνη τους για τα χρόνια που πέρασαν μαζί του.

Advertisement

Advertisement

«Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή»

Στο μήνυμα που παραθέτει, η οικογένεια αναφέρει:

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Αισθανόμαστε ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια».

Η ανάρτηση περιγράφει τον νεαρό ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη και ευαισθησία, που είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς αγάπης με τους γύρω του.

«Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή, που αγαπούσε και αγαπήθηκε και θα συνεχίσει να αγαπιέται για πάντα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η οικογένεια εκφράζει την υπερηφάνειά της για τον χαρακτήρα και τη στάση ζωής του.

«Είμαστε τόσο περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε σε αυτόν τον κόσμο, με καλοσύνη και ευαισθησία».

Advertisement

Το ευχαριστώ για τα μηνύματα συμπαράστασης

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η Σίντι Κρόφορντ και η οικογένειά της ευχαριστούν όσους τους έχουν εκφράσει την αγάπη και τη συμπαράστασή τους.

«Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα αγάπης και υποστήριξης από τόσους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από αγνώστους που συμμερίζονται τον πόνο μας», σημειώνεται στο μήνυμα.

«Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι»

Το κείμενο ολοκληρώνεται με έναν προσωπικό αποχαιρετισμό, που αποδίδεται στους τρεις στενότερους συγγενείς του Πρίσλεϊ:

Advertisement

«Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Μαμά, μπαμπάς και Κάια».

Advertisement