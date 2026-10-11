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Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση έκαναν η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της, Ραντ Γκέρμπερ, τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου τους, Πρίσλεϊ. Οι δυο τους εθεάθησαν να περπατούν πιασμένοι από το χέρι στην παραλία Zuma Beach, στο Μαλιμπού.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ διέμενε σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, υπέστη καρδιακή ανακοπή, με πιθανή αιτία τον θάνατό του την υπερβολική δόση.

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Έκτοτε, οι γονείς του προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στις φωτογραφίες από την πρόσφατη βόλτα τους, η Κρόφορντ και ο Γκέρμπερ φορούν καπέλα του μπέιζμπολ, ενώ το μοντέλο έχει επιλέξει και μεγάλα γυαλιά ηλίου, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους.

Cindy Crawford and Rande Gerber hold hands on beach in somber outing three weeks after son Presley died https://t.co/ewVeq5p9Xl October 10, 2026

Η εμφάνισή τους έγινε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Τζορτζ Κλούνεϊ για τον θάνατο του Πρίσλεϊ. Ο ηθοποιός, που διατηρεί μακροχρόνια φιλία με το ζευγάρι, μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που περνά η οικογένεια, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του.

«Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι ένα από τα πιο συντριπτικά πράγματα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας», είπε στο Entertainment Tonight. «Και η οικογένειά του περνάει αυτό που μπορείτε να φανταστείτε», πρόσθεσε ο 65χρονος, για να καταλήξει: «Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί σε μια οικογένεια».

George and Amal Clooney are mourning the loss of their close family friend, Presley Gerber. 💔



George opens up about Cindy Crawford and Rande Gerber son's death, calling it "the worst thing that could ever happen to a family” when speaking with ET at the 2026 Albies, hosted by… pic.twitter.com/dd1yAFSMUY — Entertainment Tonight (@etnow) October 9, 2026