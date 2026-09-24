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Η κλήση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκανε αρχικά λόγο για καρδιακή ανακοπή και στη συνέχεια για ενδεχόμενη υπερβολική δόση.

Πηγές αναφέρουν ότι ο εκλιπών λάμβανε συνταγογραφούμενη κεταμίνη παρά το γνωστό ιστορικό εθισμού του, προκαλώντας ερωτήματα για τις ιατρικές πρακτικές που ακολουθούνταν.

Ο ιατροδικαστής δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την επίσημη αιτία θανάτου, παρά την ολοκλήρωση της νεκροψίας από τη Δευτέρα.

Η εγκατάσταση όπου διέμενε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης στους φιλοξενούμενούς της.

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Νέα στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από δημοσιεύματα ξένων μέσων. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξή του σε πολυτελή εγκατάσταση αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα. Στη συγκεκριμένη δομή, είχε εισαχθεί εκεί το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, η σορός του δεν εντοπίστηκε πάνω στο κρεβάτι, αλλά σε διαφορετικό σημείο του δωματίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ακριβώς σε ποιο.

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Η Daily Mail είχε επίσης εξασφαλίσει το ηχητικό από την κλήση στο 911 που πραγματοποιήθηκε από την εγκατάσταση στη Σάντα Μόνικα. Στην ηχογράφηση, μια αυτοματοποιημένη φωνή αναφέρει αρχικά «καρδιακή ανακοπή» και στη συνέχεια «υπερβολική δόση».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ταχύτητα με την οποία φέρεται να μεταβλήθηκε η κατάσταση της υγείας του μέσα σε λίγα λεπτά. Η πρώτη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε στις 9:35 το πρωί της Κυριακής και αφορούσε περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Τρία λεπτά αργότερα, το περιστατικό καταγράφηκε ως «υπερβολική δόση».

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού, πηγές από το περιβάλλον του μοντέλου ανέφεραν την Τρίτη στο TMZ ότι γιατρός φέρεται να του συνταγογραφούσε κεταμίνη, παρότι γνώριζε το ιστορικό του με τη συγκεκριμένη ουσία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φίλοι του Πρίσλεϊ εμφανίζονται ιδιαίτερα ενοχλημένοι από το γεγονός ότι η συνταγογράφηση της κεταμίνης φέρεται να συνεχιζόταν, ενώ ο γιατρός γνώριζε τα προβλήματα εθισμού που αντιμετώπιζε επί χρόνια.

Ο μοναχογιός της Κρόφορντ και του επιχειρηματία Γκέρμπερ είχε αντιμετωπίσει επί σειρά ετών προβλήματα εθισμού, κρίσεις πανικού και ζητήματα ψυχικής υγείας. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες δεν έχει ανακοινώσει την επίσημη αιτία του θανάτου. Η νεκροψία είχε ολοκληρωθεί έως το πρωί της Δευτέρας.

Η εγκατάσταση των 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων όπου έκανε θεραπεία

Η εγκατάσταση όπου διέμενε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά τον θάνατό του. Πρόκειται για την τριώροφη Resolutions Living, αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία βρίσκεται στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας.

Η επίσημη ιστοσελίδα της εγκατάστασης αναφέρει ότι βασικός στόχος της είναι να προσφέρει στους φιλοξενούμενούς της «ηρεμία και γαλήνη».

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Τα θεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν τρία στάδια αποκατάστασης, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το πρόγραμμα ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Μεταξύ άλλων, μπορούν να θέτουν στόχους, να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες και να πραγματοποιούν ασκήσεις ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους, έχοντας την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού.

Το προσωπικό αποτελείται από πιστοποιημένους συμβούλους, γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους και θεραπευτές, ενώ στην ομάδα περιλαμβάνονται επίσης εκπαιδευτές γιόγκα, βελονιστής και υπνοθεραπευτής.

Οι εγκαταστάσεις δεν περιορίζονται στους χώρους διαμονής. Περιλαμβάνουν επίσης κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.

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