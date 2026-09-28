Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ απεβίωσε στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Η αστυνομία διερευνά τον θάνατο ως πιθανή υπερβολική δόση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ζήτησε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα της κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Η αδερφή του, Κάια Γκέρμπερ, διέκοψε προσωρινά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να στηρίξει την οικογένειά της.

Συγγενείς και φίλοι βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας για να προσφέρουν υποστήριξη μετά την απώλεια του Πρίσλεϊ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ η απώλεια του 27χρονου γιου τους, Πρίσλεϊ, με τους δικούς του ανθρώπους να βρίσκονται στο πλευρό της 25χρονης αδερφής του, Κάια, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Η αστυνομία διερευνά τον θάνατό του ως πιθανή υπερβολική δόση, ωστόσο η επίσημη αιτία και ο τρόπος θανάτου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η ιατροδικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η οικογένεια έχει ζητήσει ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη περίοδο

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η Κάια ήταν πολύ δεμένη με τον μεγαλύτερο αδερφό της και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. «Είναι πολύ στενοχωρημένη. Της είναι δύσκολο να πιστέψει ότι ο αδελφός της έφυγε για πάντα», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι έχει πολλά πρόσωπα γύρω της που προσπαθούν να τη στηρίξουν.

Οι γονείς της, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν επικεντρωθεί στην κόρη τους, ενώ φίλοι και συγγενείς βρίσκονται κοντά της αυτή την περίοδο. Στο πλευρό της φέρεται να βρίσκονται και ο σύντροφός της, Λιούις Πούλμαν, αλλά και ο πατέρας του, Μπιλ Πούλμαν. Η Κένταλ Τζένερ φέρεται επίσης να επικοινώνησε μαζί της, ενώ η Κρις Τζένερ έστειλε λουλούδια.

'Everyone in the family is worried about Kaia': After Presley Gerber's death, friends panic that his 'depressed' sister is on the brink… as her New York 'meltdown' and dark fear she can't escape are revealed https://t.co/BPPeDIgAMH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 26, 2026

Η Κάια έχει κάνει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο μόντελινγκ και την υποκριτική, αναβάλλοντας μέρος του προγραμματισμού της προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της και να διαχειριστεί την απώλεια. Δεν είναι γνωστό πότε θα επιστρέψει στις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Ο θάνατος του Πρίσλεϊ ήρθε έπειτα από χρόνια κατά τα οποία ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και την εξάρτηση από ουσίες. Είχε επιλέξει να μοιραστεί μέρος της προσωπικής του διαδρομής, με στόχο, όπως είχε πει, να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες

Η Κάια είχε επίσης μιλήσει στο παρελθόν για τον αδερφό της και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις δυσκολίες του. Σε δηλώσεις της είχε αναφερθεί στην ειλικρίνεια με την οποία ο Πρίσλεϊ μιλούσε για την ψυχική του υγεία και την πορεία του, ενώ οι δυο τους είχαν διατηρήσει στενή σχέση. Οι τελευταίες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους ήταν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μαζί με τους γονείς τους.

Advertisement

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η Κάια αισθάνεται ότι «δεν μπορεί να ξεφύγει από όλη αυτή την ιστορία με τα ναρκωτικά», κάτι που, όπως υποστηρίζει, την επιβαρύνει ιδιαίτερα. Η ίδια πηγή αναφέρθηκε και στον πρώην σύντροφό της, Πιτ Ντέιβιντσον, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη δική του χρήση ουσιών.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες για την ψυχολογική κατάσταση της Κάια και τις ανησυχίες του οικογενειακού της περιβάλλοντος προέρχονται από ανώνυμη πηγή και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ίδια ή την οικογένεια. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η οικογένεια Γκέρμπερ έχει ζητήσει ιδιωτικότητα και ότι οι άνθρωποι του στενού της περιβάλλοντος βρίσκονται κοντά της μετά την απώλεια του 27χρονου Πρίσλεϊ.

Advertisement