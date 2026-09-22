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Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κλινική αποτοξίνωσης, όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο νεαρός φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή που συνδέεται με υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η εξέλιξη αυτή έχει στρέψει το ενδιαφέρον και στις συνθήκες λειτουργίας της δομής όπου διέμενε.

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Πρόκειται για την τριώροφη κλινική Resolutions Living στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, η οποία εκτιμάται ότι αξίζει 7,7 εκατ. δολάρια. Η μονάδα παρέχει υπηρεσίες σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six.

Inside the $7.7 million rehab facility where Presley Gerber died https://t.co/olhlzYqjjv pic.twitter.com/Kmln7b2GYd September 21, 2026

Η ζωή στην κλινική και η τελευταία προσπάθεια του 27χρονου

Η Resolutions Living παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης τριών σταδίων, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε φιλοξενούμενου, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επαγγελματιών. Στην ομάδα περιλαμβάνονται γιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, θεραπευτές και πιστοποιημένοι σύμβουλοι, ενώ παρέχονται μεταξύ άλλων γιόγκα, βελονισμός και υπνοθεραπεία. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν, μεταξύ άλλων, κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημόσια για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφερε στο Page Six ότι ο 27χρονος αναγνώριζε πως χρειαζόταν βοήθεια και προσπαθούσε να απαλλαγεί από τους εθισμούς του. Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Η παραμονή του στη συγκεκριμένη κλινική αποτέλεσε την τελευταία του προσπάθεια, ενώ ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και η επαγγελματική φροντίδα δεν εξαλείφει όλους τους ιατρικούς κινδύνους.

(Με πληροφορίες από PageSix)