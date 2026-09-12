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Πέθανε σε ηλικία 79 ετών και μετά απο μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας, ο Σπύρος Χαλβατζής ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ.

Υπήρξε γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, εκλεγμένος στο 2ο Συνέδριό της και μέχρι το 1986. Διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του ΠΓ της Κεντρικής Επιτροπής, όπου και εκλέχτηκε πρώτη φορά μέλος της στο 10ο Συνέδριο.

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Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, από οικογένεια αντισασιακών. Ως γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς, συνελήφθη για πρώτη φορά επί δικτατορίαςτο 1967 και εξορίστηκε στη Γυάρο, στο Λακκί της Λέρου, στον Ωρωπό, για να επιστρέψει και να απολυθεί τελικά από τη Γυάρο. Τον Νοέμβρη του 1973, μία εβδομάδα μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, συνελήφθη ξανά και εξορίστηκε στη Γυάρο.

Υπήρξε Νομαρχιακός σύμβουλος της Αθήνας από το 1994 έως το 2002 και από το 2002 Δημοτικός σύμβουλος μέχρι το 2007 ενώ εκλεγόταν βουλευτής στη Β’ Αθηνών από το 2007 έως το 2014.

Ήταν παντρεμένος με τη Μαριάνθη Αλειφεροπούλου και έχει δύο παιδιά.

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε από τη «Σύγχρονη Εποχή» το βιβλίο του με τον τίτλο «Απείθαρχοι – Μια ζωή δοσμένη στον αγώνα» με τον ίδιο να περιγράφει το βιβλίο στον «πρόλογο» με τον τίτλο «Οδοιπορικό», ως καταγραφή στιγμών που καθόρισαν τη ζωή και τη δράση του, δεμένη με το ΚΚΕ και τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος.