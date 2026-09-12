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Ο Πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα θα ταφεί δημοσία δαπάνη, ενώ οι σημαίες στη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες.

Η Άστριντ υπήρξε το τελευταίο εν ζωή παιδί του Βασιλιά Όλαφ Ε' και είχε αναλάβει τον ρόλο της «Πρώτης Κυρίας» της Νορβηγίας από το 1954 έως το 1968.

Ο Βασιλιάς Χάακον Η' εξήρε την προσφορά και το αίσθημα καθήκοντος της εκλιπούσας, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της για τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

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Η Πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, αδελφή του εκλιπόντος Βασιλιά Χάραλντ Ε’, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, δύο ημέρες αφότου παρέστη στην κηδεία του, όπως ανακοίνωσε το παλάτι.

Ο νέος βασιλιάς, Χάακον Η’, δήλωσε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ζωής της, η Πριγκίπισσα Άστριντ εκπροσωπούσε τον Βασιλικό Οίκο με θέρμη και αίσθημα καθήκοντος».

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Ο Χάραλντ απεβίωσε τον περασμένο μήνα, σε ηλικία 89 ετών, έχοντας βασιλεύσει για περισσότερα από 35 χρόνια. Η κηδεία του αποτέλεσε την τελευταία δημόσια εμφάνιση της Άστριντ.

Η πριγκίπισσα, όπως αναφέρει το BBC, θα ταφεί δημοσία δαπάνη και οι σημαίες σε ολόκληρη τη Νορβηγία θα κυματίζουν μεσίστιες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Η Άστριντ ήταν το τελευταίο εν ζωή παιδί του Βασιλιά Όλαφ Ε’, ο οποίος βασίλεψε από το 1957 έως το 1991. Ανέλαβε τον ρόλο της «Πρώτης Κυρίας» της Νορβηγίας σε ηλικία 22 ετών, το 1954, μετά τον θάνατο της μητέρας της, Διαδόχου Πριγκίπισσας Μάρθας.

Ο Όλαφ δεν ξαναπαντρεύτηκε και η Άστριντ διατήρησε τον τίτλο μέχρι τον γάμο του αδελφού της το 1968.

«Στο έργο της, η Πριγκίπισσα Άστριντ έδειχνε πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φροντίδα και τη συμπερίληψη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας», ανέφερε στη δήλωσή του ο ανιψιός της, Βασιλιάς Χάακον.

Η υγεία της είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες και τον Μάρτιο νοσηλεύτηκε με πνευμονία.

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Δεκάδες μέλη ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών και αρχηγοί κρατών παρευρέθηκαν στην κηδεία του Χάραλντ την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων του Πρίγκιπα της Ουαλίας και τριών βασιλέων από σκανδιναβικές χώρες. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η πομπή από το βασιλικό παλάτι στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο, το απόγευμα της Τετάρτης. Ανάμεσα στους ηγέτες που δεν ανήκουν σε βασιλικές οικογένειες και απέτισαν φόρο τιμής ήταν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και πέντε πρωθυπουργοί ξένων κρατών.

Τους τελευταίους μήνες της ζωής του Χάραλντ, η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας βρέθηκε αντιμέτωπη με προσωπικές δοκιμασίες και σκάνδαλα.

Νωρίτερα φέτος, έγγραφα αποκάλυψαν ότι η σύζυγος του βασιλιά Χάακον, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, διατηρούσε συχνή επαφή με τον Αμερικανό καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Αργότερα, η ίδια δήλωσε πως θα προτιμούσε να μην είχε γνωρίσει ποτέ τον εκλιπόντα και ατιμασμένο χρηματιστή.

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Παράλληλα, ο γιος της από προηγούμενη σχέση, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι —ο οποίος δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια αλλά μεγάλωσε στους κόλπους της— καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για δύο κατηγορίες βιασμού. Στον Χόιμπι, ο οποίος τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της έφεσης, δόθηκε άδεια να παρευρεθεί στην κηδεία.