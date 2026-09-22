Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, απεβίωσε σε ηλικία 27 ετών σε εγκατάσταση αποκατάστασης στην Καλιφόρνια.

Η οικογένειά του, η οποία τον στήριζε διαρκώς στη μακρόχρονη μάχη του με τον εθισμό και την ψυχική υγεία, ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του θανάτου, ενώ οι ηχογραφήσεις της κλήσης έκτακτης ανάγκης αναφέρουν περιστατικό καρδιακής ανακοπής και πιθανή υπερβολική δόση.

Ο εκλιπών είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες του, επιδιώκοντας να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν ανάλογα προβλήματα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε κατάσταση σοκ και βαθιάς θλίψης βρίσκεται η οικογένεια του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μετά τον θάνατό του σε ηλικία 27 ετών. Οι γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ, καθώς και η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον τους υποστηρίζουν ότι δεν έπαψαν ποτέ να βρίσκονται στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της μακράς μάχης του με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Πρόσωπο από το περιβάλλον της Κάια Γκέρμπερ δήλωσε στο People ότι η οικογένεια βρίσκεται «σε απόλυτο σοκ» και είναι βαθιά συγκλονισμένη από την απώλεια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κάια εκτιμούσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο αδελφός της μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και ήταν περήφανη για την προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες του για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

Advertisement

Advertisement

🔗: https://t.co/vxfTmzSIbX



Presley Gerber’s family is “in total shock” after his tragic death at age 27 on Sept. 20. #CindyCrawford and Rande Gerber were deeply supportive of Presley, who was open about his mental health struggles. Head to the like for the full story.



📷:… pic.twitter.com/1bMYo0fj4U — People (@people) September 21, 2026

«Ήταν πάντα εκεί για εκείνον»

Μια δεύτερη πηγή, κοντά στη Σίντι Κρόφορντ, υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Ράντε Γκέρμπερ παρέμεναν σταθερά παρόντες στη ζωή του γιου τους και προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν στις δύσκολες περιόδους.

«Η Σίντι και ο Ράντε δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο υποστηρικτικοί απέναντι στον Πρίσλεϊ. Ήταν πάντα εκεί για εκείνον και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν», ανέφερε η πηγή στο People, περιγράφοντας την οικογένεια ως ιδιαίτερα δεμένη και τον Πρίσλεϊ ως βαθιά αγαπητό μέλος της.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πορεία του Πρίσλεϊ χαρακτηριζόταν από διακυμάνσεις, με περιόδους κατά τις οποίες η κατάστασή του φαινόταν να βελτιώνεται, αλλά και υποτροπές.

Μάλιστα, υπήρξε περίοδος κατά την οποία εργαζόταν στο οικογενειακό εστιατόριο στο Μαλιμπού και, σύμφωνα με την πηγή, φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η οικογένειά του, ωστόσο, συνέχισε να τον στηρίζει και να ελπίζει ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Ο θάνατος του 27χρονου

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ και αδελφός της Κάια, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε εγκατάσταση αποκατάστασης στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Advertisement

Η νεκροψία ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ακριβής αιτία και ο τρόπος θανάτου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, καθώς η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ηχογραφήσεις από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε το People δείχνουν ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για περιστατικό καρδιακής ανακοπής, ενώ στο σχετικό υλικό γίνεται αναφορά και σε πιθανή υπερβολική δόση. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως θάνατο που ερευνάται ως «suspected overdose», χωρίς αυτό να αποτελεί μέχρι στιγμής το τελικό ιατροδικαστικό συμπέρασμα.

Είχε μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική υγεία και τον εθισμό

Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει τα τελευταία χρόνια δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ άλλων για την ψυχική του υγεία, την κατάθλιψη και τη χρήση ουσιών.

Advertisement

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αναφερθεί στην ανάγκη να κάνει ένα βήμα πίσω προκειμένου να φροντίσει την ψυχική του υγεία, ενώ είχε μοιραστεί και μέρος της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει τον εθισμό.

Η αδελφή του, Κάια, είχε μιλήσει μόλις έναν μήνα πριν από τον θάνατό του στη Vogue για την επίδραση που είχαν οι δυσκολίες του αδελφού της στην ίδια και στην οικογένεια. Σύμφωνα με το People, είχε περιγράψει ως σημαντικό το γεγονός ότι ο Πρίσλεϊ επέλεξε να είναι ανοιχτός σχετικά με όσα περνούσε.

Ο ίδιος είχε επίσης συμμετάσχει τον Ιούνιο σε εκδήλωση στο Μαλιμπού με θέμα την ψυχική υγεία, όπου εμφανίστηκε μαζί με τους γονείς του. Ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, σύμφωνα με το People.

Advertisement

Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα

Μετά τον θάνατό του, εκπρόσωπος της Σίντι Κρόφορντ, του Ράντε Γκέρμπερ και της Κάια Γκέρμπερ ζήτησε ιδιωτικότητα εκ μέρους της οικογένειας.

«Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ο Πρίσλεϊ είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως μοντέλο από την εφηβεία του, ακολουθώντας σε έναν βαθμό τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας του, όμως τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να μιλά περισσότερο δημόσια για τις προσωπικές του δυσκολίες, με στόχο, όπως είχε αναφέρει, να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν ανοιχτά για την ψυχική υγεία και τον εθισμό.

Advertisement

Advertisement