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Η κλήση προς τις αρχές ανέφερε περιστατικό καρδιακής ανακοπής και πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών εντός της εγκατάστασης.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία δεν έχει προσδιορίσει ακόμη την επίσημη αιτία θανάτου του νεαρού άνδρα, ο οποίος είχε εισαχθεί πρόσφατα για απεξάρτηση.

Ο Γκέρμπερ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, ενθαρρύνοντας άλλους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια για τις εξαρτήσεις τους.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς της κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης και επώδυνης περιόδου.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ, ο οποίος πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, πριν από τον θάνατό του αναφέρθηκε περιστατικό καρδιακής ανακοπής, ενώ στην ίδια κλήση γίνεται αναφορά και σε πιθανή υπερβολική δόση. Η διεύθυνση που καταγράφεται αντιστοιχεί στο κέντρο αποκατάστασης όπου διέμενε ο 27χρονος.

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Στην ηχογράφηση ακούγεται αυτοματοποιημένο μήνυμα με τις φράσεις «καρδιακή ανακοπή» και «υπερβολική δόση». Στη συνέχεια, ο τηλεφωνητής του κέντρου άμεσης δράσης φέρεται να αναβαθμίζει την κλήση, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.

Πηγή που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε στην Page Six ότι στο κέντρο έφτασαν αστυνομικοί, ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές παρέμειναν στην εγκατάσταση για περίπου τρεις ώρες.

Μέχρι στιγμής, ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ συνδέεται με υπερβολική δόση ναρκωτικών, ωστόσο η τελική αιτία και ο τρόπος θανάτου του δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Είχε αναζητήσει βοήθεια για τις εξαρτήσεις του

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Page Six, ο 27χρονος «ήξερε ότι χρειαζόταν βοήθεια».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Γκέρμπερ «δεν ήταν καλά» και πως για χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα με την αυτοπεποίθησή του και δυσκολευόταν να αποδεχθεί τον εαυτό του. Όπως υποστήριξε, ένιωθε ότι δεν είχε βρει ακόμη τον σκοπό του στη ζωή ούτε είχε αποφασίσει ποια κατεύθυνση ήθελε να ακολουθήσει.

Παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 27χρονος «ήθελε πάρα πολύ να απαλλαγεί από τους εθισμούς του».

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Την περίοδο του θανάτου του διέμενε μαζί με άλλα άτομα σε χώρο υποστηριζόμενης διαβίωσης για ανθρώπους που βρίσκονταν σε διαδικασία απεξάρτησης, μέσα στις εγκαταστάσεις του κέντρου στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Είχε μιλήσει δημόσια για την ψυχική υγεία

Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε αναφερθεί δημόσια στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών.

Τον Νοέμβριο του 2025 είχε γράψει στο Instagram ότι χρειάστηκε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα, προκειμένου να φροντίσει την ψυχική του υγεία.

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Παράλληλα, είχε δημιουργήσει τη δράση «Mental Health Mondays», ενθαρρύνοντας ανθρώπους να μιλούν ανοιχτά για τις προσωπικές τους δυσκολίες και να αναζητούν βοήθεια.

Ο Γκέρμπερ είχε δηλώσει τότε υπερήφανος για την ανταπόκριση που είχε η πρωτοβουλία του και για το γεγονός ότι το μήνυμά του είχε φτάσει σε ανθρώπους και τους είχε ενθαρρύνει να μιλήσουν ανοιχτά για τη θεραπεία και τις δικές τους δυσκολίες.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ήταν ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ και αδελφός του μοντέλου Κάια Γκέρμπερ. Μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του ζήτησε σε κοινή ανακοίνωση να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της «σε αυτή τη δύσκολη και επώδυνη στιγμή».

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