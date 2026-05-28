Η Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ότι πάσχει από βλεφαρόπτωση, μια πάθηση που προκαλεί χαλάρωση στα βλέφαρα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People, η 60χρονη σταρ δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη διαταραχή την τελευταία δεκαετία.

«Θυμάμαι, πιθανότατα πριν από 10 χρόνια, αφού έκλεισα τα 50, όταν είχα πρωινά ραντεβού για δουλειά, με ρωτούσαν: “Είσαι εντάξει να ξεκινήσουμε στις 6:00;”», εξήγησε η Σίντι Κρόφορντ, με αφορμή την προώθηση της νέας της καμπάνιας για το Upneeq.

«Μπορώ να ξυπνήσω ό,τι ώρα θέλετε, αλλά το πρόσωπό μου δεν ξυπνάει πριν από τις 9 το πρωί, οπότε απλώς μην προγραμματίζετε κοντινά πλάνα ή κάτι παρόμοιο», είπε. «Έβλεπα στην κάμερα ότι τα μάτια μου δεν έδειχναν πλέον τόσο ζωηρά όσο παλιά»

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, μερικές φορές, οι μακιγιέρ έπρεπε να «σηκώνουν τα βλέφαρά μου για να μπορέσουν να βάλουν μακιγιάζ».

Πριν από δύο χρόνια, ο δερματολόγος της τής μίλησε για το Upneeq, ένα συνταγογραφούμενο κολλύριο εγκεκριμένο από τον FDA, το οποίο χρησιμοποιείται για την προσωρινή ανόρθωση των πεσμένων άνω βλεφάρων. Όπως της εξήγησε, «θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε τα μάτια της να φαίνονται λίγο πιο ανοιχτά και πιο ξεκούραστα».

Έτσι αποφάσισε να το δοκιμάσει. Αρχικά το χρησιμοποιούσε μόνο στις φωτογραφίσεις. «Όταν όμως συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να το χρησιμοποιώ καθημερινά, σκέφτηκα: ‘Γιατί όχι;’ Είναι ένα από εκείνα τα μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να νιώθουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και όταν οι γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, παρουσιάζονται στον κόσμο με μεγαλύτερη σιγουριά», δήλωσε.

Τι είναι η βλεφαρόπτωση

Η βλεφαρόπτωση (πτώση βλεφάρου) είναι η πάθηση εκείνη κατά την οποία η θέση του άνω βλεφάρου βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από το φυσιολογικό. Η φυσιολογική θέση του άνω βλεφάρου είναι στο άνω όριο του κερατοειδούς ή ένα χιλιοστό κάτω από αυτό. Μπορεί να εμφανιστεί στο ένα ή και στα δύο μάτια, προκαλώντας κούραση στην όψη και πιθανή μείωση του οπτικού πεδίου. Η βλεφαρόπτωση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σταδιακά επιδεινούμενη αλλά σπανιότερα μπορεί να είναι ξαφνική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μάτια να δείχνουν μικρότερα, το ένα μάτι πιο κλειστό από το άλλο και το βλέμμα κουρασμένο.

H βλεφαρόπτωση δεν προκαλεί συμπτώματα μέχρι το βλέφαρο να αρχίσει να παρεμποδίζει το οπτικό πεδίο του ασθενούς (μειωμένη περιφερική όραση). Τα συμπτώματα τείνουν να είναι χειρότερα όταν ο ασθενής κοιτάζει ψηλά, ή όταν είναι κουρασμένος. Μια αντισταθμιστική προσπάθεια για να ανεβάσει ο ασθενής τα βλέφαρα γίνεται με την ανύψωση των φρυδιών, και αυτό μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε άλγος πάνω από τα φρύδια ή σε έντονη κεφαλαλγία.

Από μόνη της, μια πτώση του άνω βλεφάρου δεν αποτελεί σοβαρή απειλή για την όραση. Ωστόσο, η βλεφαρόπτωση μπορεί σπάνια να αποτελεί ένδειξη κάποιας άλλης υποκείμενης διαταραχής (νευρολογική νόσος ή γενικευμένη ασθένεια των μυών του προσώπου) και για το λόγο αυτό όλοι οι ασθενείς με βλεφαρόπτωση θα πρέπει να αξιολογούνται από έναν ειδικό Οφθαλμοπλαστικό χειρουργό. Αν η βλεφαρόπτωση προκαλεί σημαντική ασυμμετρία ή αρχίζει να επηρεάζει το οπτικό πεδίο, συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση. Η κατάλληλη επέμβαση, και ο βαθμός στον οποίο πρέπει να ανυψωθούν τα βλέφαρα, εξαρτάται από την αιτία και τα ευρήματα της εξέτασης του ασθενούς.

