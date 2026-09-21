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Η ακριβής αιτία θανάτου του παραμένει άγνωστη καθώς η διαδικασία της νεκροψίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο εκλιπών ακολούθησε καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ από νεαρή ηλικία, συνεργαζόμενος με διεθνείς οίκους μόδας και πρακτορεία.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με την κατάθλιψη, τις κρίσεις πανικού και την εξάρτηση από ουσίες.

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησε να στηρίξει ανθρώπους με αντίστοιχα προβλήματα, προωθώντας την ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας.

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Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 27 ετών. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ εντοπίστηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης στο οποίο βρισκόταν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του 27χρονου καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η νεκροψία.

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Η πορεία στο μόντελινγκ και οι προσωπικές δυσκολίες

Γεννημένος το 1999 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ακολούθησε τα βήματα της μητέρας του στον χώρο της μόδας, ξεκινώντας την καριέρα του από νεαρή ηλικία. Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, καθώς και για τη μάχη του με την εξάρτηση από ουσίες.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο IMG Models. Μέσα στα επόμενα χρόνια κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στη διεθνή βιομηχανία της μόδας, όπως και η μικρότερη αδελφή του, Κάια. Περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα σε επίδειξη του οίκου Moschino στο Λος Άντζελες, ενώ ακολούθησαν συμμετοχή σε επίδειξη των Dolce & Gabbana στο Μιλάνο και εμφάνιση σε καμπάνια της Calvin Klein.

Μιλώντας στο περιοδικό W το 2016, είχε περιγράψει με χιούμορ το άγχος που ένιωθε στις πρώτες του εμφανίσεις στην πασαρέλα, λέγοντας πως βασική του σκέψη ήταν να ολοκληρώσει τη διαδρομή χωρίς να σκοντάψει.

Δύο χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του στο PEOPLE, είχε αναφερθεί και στη συνεργασία με την αδελφή του, σημειώνοντας πως το γεγονός ότι εργάζονταν μαζί έκανε την εμπειρία του μόντελινγκ «πολύ λιγότερο μοναχική». Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι, παρά τις καλές επιδόσεις του στο σχολείο, είχε αποφασίσει να μην ακολουθήσει πανεπιστημιακές σπουδές, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στην καριέρα του στη μόδα.

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Η μάχη με την ψυχική υγεία και η προσπάθεια να βοηθήσει άλλους

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχική του υγεία, περιγράφοντας τη μάχη του με την κατάθλιψη, τις κρίσεις πανικού και την εξάρτηση από ουσίες. Σε συνεντεύξεις και αναρτήσεις του είχε αναφερθεί στην προσωπική του πορεία, αλλά και στις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που τον απασχολούσαν.

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε δημιουργήσει τη σειρά «Mental Health Mondays», όπου μοιραζόταν εμπειρίες και σκέψεις γύρω από την ψυχική υγεία, την αποκατάσταση και τη σημασία της υποστήριξης. Είχε επίσης αναφερθεί στη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και στις αλλαγές που προσπάθησε να κάνει στην καθημερινότητά του.

Ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να αξιοποιήσει τις προσωπικές του εμπειρίες, ώστε να στηρίξει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες, τονίζοντας πως η ψυχική υγεία αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια και μια διαδικασία χωρίς περιθώριο στιγματισμού ή κριτικής.

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Κάια Γκέρμπερ: «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, εξισώνει τους πάντες»

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της Vogue, η Κάια Γκέρμπερ αναφέρθηκε σε αυτό που το περιοδικό χαρακτήρισε ως τη «δεκαετή μάχη του Πρίσλεϊ με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά». «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, εξισώνει τους πάντες», είπε η Κάια, προσθέτοντας ότι συχνά έβαζε τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα. «Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Έμοιαζε υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη».

Η ίδια είπε ότι θεωρούσε αναζωογονητικό το γεγονός πως ο αδελφός της μιλούσε τόσο ανοιχτά για τη ζωή του. «Οι γονείς μας, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ ιδιωτικοί άνθρωποι και δεν μοιράζονταν σχεδόν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απίστευτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι απόλυτα ανθρώπινος για όλους”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και όταν προσπαθείς να κρύψεις κάτι, απλώς κάνεις τον άλλον να νιώθει ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν».

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