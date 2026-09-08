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Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ από το 1983 έως το 1989 και συμμετείχε σε διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στον πολιτικό στίβο διετέλεσε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και συνέγραψε σειρά βιβλίων για το συνδικαλιστικό κίνημα.

Η ηγεσία της ΓΣΕΕ και το ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του στην υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

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Πέθανε σήμερα (8/9) ο συνδικαλιστής και πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιώργος Ραυτόπουλος.

Γεννήθηκε στη Βελίνα Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στην Αθήνα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ και αργότερα, διατέλεσε πρόεδρός της κατά τις διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989. Ήταν επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, και μέλος άλλων διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στον πολιτικό στίβο είχε διοριστεί από το ΠΑΣΟΚ Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ εξέλεγη και ευρωβουλευτής του ίδιου κόμματος. Έχει γράψει τα βιβλία «Αύριο μια αλληλέγγυα κοινωνία», «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός» και «Κάποτε τα συνδικάτα».

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Τη θλίψη της για την απώλειά του εξέφρασε η ΓΣΕΕ, με ανακοίνωσή της. «Ο Γιώργος Ραυτόπουλος υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική περίοδο για τον κόσμο της εργασίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Συνομοσπονδίας σε διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989, συμβάλλοντας με τη δράση και την παρουσία του στην πορεία και την ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος.

»Η διαδρομή του συνδέθηκε με τους αγώνες των εργαζομένων για την υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και με την προσπάθεια της ΓΣΕΕ να ανταποκριθεί στις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής» τονίζει η Συνομοσπονδία και προσθέτει: «Η απώλειά του αποτελεί απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τον θεσμό και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Η ΓΣΕΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στους οικείους και στους συναδέλφους του», ανέφερε η συνομοσπονδία.

Πηγή: EUROKINISSI

Συλλυπητήρια δήλωση Κ. Τσουκαλά για τον θάνατο του Γιώργου Ραυτόπουλου

Τον Γιώργο Ραυτόπουλο, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρόεδρο της ΓΣΕΕ και «πρωταγωνιστή των μεγάλων κοινωνικών αγώνων του κόσμου της εργασίας στις δεκαετίες του 1970 και του 1980», αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο Γιώργος Ραυτόπουλος διετέλεσε επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», σημειώνει, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)