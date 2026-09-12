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Το μοντέλο εξήγησε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση μπροστά στον φακό όταν παρουσιάζει τον πραγματικό της εαυτό παρά όταν καλείται να ενσαρκώσει διαφορετικούς χαρακτήρες.

Η Κρόφορντ χαρακτήρισε τις συμμετοχές της σε ταινίες της δεκαετίας του 1990 ως διδακτικές εμπειρίες, υπογραμμίζοντας ότι η απομάκρυνση από την υποκριτική της επέτρεψε να επικεντρωθεί σε τομείς όπου αισθάνεται πιο ικανή.

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Στην απόφασή της να αφήσει πίσω την υποκριτική και στις επαγγελματικές επιλογές που δεν είχαν την εξέλιξη που περίμενε, αναφέρθηκε η Σίντι Κρόφορντ. Το γνωστό μοντέλο μίλησε για την εμπειρία της από τον χώρο του κινηματογράφου και εξήγησε πως στην πορεία κατάλαβε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση μπροστά στον φακό όταν παρουσιάζει τον πραγματικό της εαυτό, παρά όταν καλείται να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο Forbes Power Women’s Summit 2026, η 60χρονη Κρόφορντ αναφέρθηκε σε επιλογές της επαγγελματικής της πορείας που τελικά δεν απέδωσαν όπως θα ήθελε. Όπως σημείωσε:

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«Πιστεύω ότι ακόμη και όσα δοκιμάζεις και ίσως δεν πετυχαίνουν με τον τρόπο που ήλπιζες, εξακολουθούν να αποτελούν εμπειρίες από τις οποίες μαθαίνεις»

Η ίδια χαρακτήρισε την υποκριτική μία από αυτές τις εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, είχε εμφανιστεί σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές, ανάμεσά τους το «Fair Game» το 1995 και το «54» το 1998.

Η Κρόφορντ θυμήθηκε πως η μετάβαση από το μόντελινγκ στην υποκριτική ήρθε σχεδόν φυσικά, καθώς η δημοτικότητά της ως μοντέλο είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει να λαμβάνει προτάσεις για κινηματογραφικούς ρόλους.

«Όταν είσαι μοντέλο και βρίσκεσαι στα εξώφυλλα περιοδικών, ξαφνικά αρχίζουν να σου στέλνουν σενάρια και ίσως κάποιοι να θέλουν να σε δουν να παίζεις»

Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε μία από τις πρώτες οντισιόν που είχε κάνει, η οποία πραγματοποιήθηκε με τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς. Όπως περιέγραψε, τότε δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι ζητούσαν από εκείνη όταν της έδωσαν ένα σενάριο για να το διαβάσει.

«Την πρώτη φορά που πήγα σε οντισιόν, μου έδωσαν ένα σενάριο και μου είπαν: “Μπορείς να το διαβάσεις;”. Κι εγώ απλώς άρχισα να το διαβάζω. Ήταν με τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς και μου είπε: “Α, λοιπόν, ξέρεις να διαβάζεις”. Δεν μου είπε “Μπορείς να το παίξεις;”. Κι εγώ είμαι πολύ κυριολεκτικός άνθρωπος. Οπότε σκέφτηκα: “Α, εννοούσε ότι έπρεπε να το ερμηνεύσω. Μακάρι να το είχε πει”

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Παρά το γεγονός ότι κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει κινηματογραφικό ρόλο, η εμπειρία της συνοδεύτηκε από έντονη κριτική. Αυτό την οδήγησε σταδιακά στο συμπέρασμα ότι το μόντελινγκ ήταν ο χώρος στον οποίο ένιωθε πραγματικά ο εαυτός της μπροστά στην κάμερα.

Cindy Crawford Reflects on Her Short-Lived Acting Career: ‘I Can Shut That Road’ https://t.co/UkwAe2XQsf — People (@people) September 11, 2026

«Κατάλαβα κάνοντας εκείνη την ταινία ότι αισθάνομαι πολύ άνετα μπροστά στην κάμερα ως Σίντι Κρόφορντ», είπε. «Μόλις προσπαθήσεις να μου βάλεις στο στόμα λόγια που δεν είναι δικά μου, δεν μπορούσα καν να το πιστέψω… Επαγγελματικά, για μένα ήταν σαν να λέω: “Μπορώ να κλείσω αυτόν τον δρόμο”»

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Η Κρόφορντ χαρακτήρισε τελικά απελευθερωτική την επιλογή της να μην συνεχίσει να κυνηγά μία καριέρα στην υποκριτική. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή της επέτρεψε να επικεντρωθεί περισσότερο στους τομείς στους οποίους αισθανόταν ότι μπορούσε να αποδώσει καλύτερα.

«Με βοήθησε να διπλασιάσω τις προσπάθειές μου στα πράγματα που μου αρέσουν, στα οποία αισθάνομαι άνετα και πιστεύω ότι είμαι καλή»

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