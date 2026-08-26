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Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν το σχέδιο τον περασμένο Δεκέμβριο και ενημέρωσαν άμεσα τις αντίστοιχες αμερικανικές αρχές για την απειλή.

Ο γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού εγκατέλειψε εσπευσμένα την οικία του στο Χάλαντεϊλ Μπιτς και επέστρεψε με ασφάλεια στο Ισραήλ.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επικαλέστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό για να δικαιολογήσει την ανάγκη λήψης εκτεταμένων μέτρων κρατικής προστασίας για την οικογένειά του.

Ανάλογες απειλές και σχέδια στοχοποίησης έχουν αναφερθεί πρόσφατα και για μέλη της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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Σχέδιο δολοφονίας σε βάρος του 35χρονου γιου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ενώ βρισκόταν στη Φλόριντα, φέρεται να είχε καστρώσει το Ιράν σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Newsmax, το οποίο επικαλείται πηγή από τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Σημειώνεται πως σχετική αποκάλυψη για τον γιό του Γιαϊρ είχε κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ισραηλινό Channel 14, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος από τους δύο γιους του, ο Γιαΐρ ή ο Άβνερ, είχε μπει στο στόχαστρο.

Ωστόσο, πηγή των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο Newsmax ότι ο στόχος ήταν ο Γιαΐρ Νετανιάχου, ο 35χρονος μεγαλύτερος γιος του Νετανιάχου ενώ ζούσε στο Χάλαντεϊλ Μπιτς, κοντά στο Μαϊάμι.

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Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ενημερώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο ότι υπήρχε ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Γιαΐρ και έδωσαν τις πληροφορίες αυτές στις αμερικανικές αρχές ενώ υπήρχε η εκτίμηση πως Ιρανοί πράκτορες βρίσκονταν ήδη στο Μαϊάμι, και παρακολουθούσαν την οικία και τις κινήσεις του στόχου τους.

Ο 35χρονος, ενημερώθηκε ώστε να εγκαταλείψει άμεσα την περιοχή που έμενε πράγμα που εκανε χωρίς καν να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα και επέστρεψε αμέσως στο Ισραήλ, όπου διαμένει έκτοτε.

Το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι η ύπαρξη του σχεδίου δολοφονίας ήταν γνωστή εδώ και μήνες σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο η δημοσιοποίησή του είχε προηγουμένως απαγορευτεί από τη στρατιωτική λογοκρισία.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας ενώ υπερασπιζόταν τα εκτεταμένα μέτρα κρατικής προστασίας που παρέχονται στην οικογένειά του. «Γι’ αυτό αυτή η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια», δήλωσε ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι χωρίς επαρκή προστασία όσοι στοχοποιούν την οικογένειά του «θα μπορούσαν να πετύχουν».

Τον Ιούλιο, το Ισραήλ παρέτεινε την προστασία της Σιν Μπετ για τη σύζυγο του Νετανιάχου, Σάρα, καθώς και για τους γιους του, Γιαΐρ και Άβνερ. Οι δύο γιοι του αναμένεται να συνεχίσουν να προστατεύονται για πέντε χρόνια ακόμη και στην περίπτωση που ο Νετανιάχου αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.

Το φερόμενο σχέδιο στη Φλόριντα εντάσσεται, σύμφωνα με το Newsmax, σε ένα ευρύτερο μοτίβο ιρανικών απειλών και σχεδίων δολοφονίας εναντίον Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων και μελών των οικογενειών τους.

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Μάλσιτα, η ιρανική απειλή φέρεται να έχει πλέον επεκταθεί και στην οικογένεια του Αμερικανού προέδρου.

Αυτή την εβδομάδα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο που στοχοποιούσε τον 20χρονο Μπάρον Τραμπ. Το πρόγραμμα, που προβλήθηκε από το ιρανικό Channel 3 και αναπαράχθηκε από μέσα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, είχε τίτλο «Πού και πώς πρέπει να σκοτώσουμε τον Μπάρον Τραμπ;».

Στην εκπομπή υποστηριζόταν ότι οι κινήσεις του γιου του Αμερικανού προέδρου είχαν παρακολουθηθεί, ενώ παρουσιάζονταν πληροφορίες που φέρονταν να αφορούν το πανεπιστήμιό του, τα οχήματά του και την προστασία που του παρέχει η Μυστική Υπηρεσία. Διατυπωνόταν επίσης ο ισχυρισμός ότι είχε επικηρυχθεί για 10 εκατ. δολάρια.

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Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι γνωρίζει την ύπαρξη του βίντεο και ανέφερε ότι διερευνά απειλές εναντίον των προσώπων που προστατεύει, χωρίς να σχολιάσει τα μέτρα ασφαλείας.

Ιρανικά μέσα είχαν προηγουμένως δημοσιεύσει απειλητικό υλικό και για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. Τον περασμένο μήνα αναρτήθηκαν στην Πλατεία Παλαιστίνης της Τεχεράνης αφίσες με το σύνθημα «Αίμα για αίμα», στις οποίες εμφανίζονταν ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Ιβάνκα, ο Έρικ, η Τίφανι και ο Μπάρον Τραμπ.

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