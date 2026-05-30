Στην νομική αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα του προχωρά ο γιός του Μπρατ Μπί με την Ατζελίνα Τζολί, Μάντοξ καθώς ήδη έχει καταθέσει αίτημα ώστε να πλήρες όνομά του να είναι πλέον απλώς «Μάντοξ Τσιβάν Τζολί». Στο σχετικό αίτημα επικαλείται προσωπικούς λόγους.

Ο Μάντοξ, το μεγαλυτερο παιδί της οικογένειας Τζολί-Πιτ φαίνεται να το είχε αποφασίσει εδώ και μήνες αφού τον Φεβρουάριο στους τίτλους της ταινίας «Couture» της μητέρας του αναγραφόταν ως «Μάντοξ Τζολί». Έναν χρόνο νωρίτερα, στους τίτλους της ταινίας «Μαρία», εμφανιζόταν ως «Μάντοξ Τζολί -Πιτ».

Σημειώνεται ότι άλλα τρία παιδιά του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί άλλαξαν το επώνυμό τους

Η Σίλο αφαίρεσε νομικά το «Πιτ» από το επώνυμό της μόλις έκλεισε τα 18 της χρόνια το 2024. Και οι αδελφές του Μάντοξ, η Ζαχάρα και η Βιβιάν, έχουν επίσης αφαιρέσει το επώνυμο του Μπραντ Πιτ, αν και όχι επίσημα. Το όνομα της Ζαχάρα ανακοινώθηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» κατά την αποφοίτησή της από το Κολέγιο Σπέλμαν τον Μάιο, ενώ η Βιβιάν επέλεξε να αναφέρεται ως «Βιβιάν Τζολί» στο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης «The Outsiders» το 2024, στην οποία συνεργάστηκε με τη μητέρα της.

Η αποστασιοποίηση των παιδιών του φαίνεται πως ξεκίνησε μετά το περίφημο περιστατικό σε αεροπλάνο που οδήγησε μάλιστα και στον χωρισμό του ζευγαριού. Το 2016, η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, και ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Παιδικής Προστασίας και Οικογενειακών Υπηρεσιών του Λος Άντζελες για καταγγελίες κακοποίησης παιδιού. Η Αντζελίνα Τζολί υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν τραυματιστεί ψυχολογικά από τη συμπεριφορά και την επιθετικότητα του Μπραντ Πιτ. Το περιστατικό διερευνήθηκε επίσης από το FBI, το οποίο τελικά δεν απήγγειλε κατηγορίες. Οι λεπτομέρειες του συμβάντος εξακολουθούν να αμφισβητούνται από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ωστόσο δημοσιεύματα ανέφεραν ευρέως ότι ο Μπραντ είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον μεγαλύτερο γιο τους, τον Μάντοξ.