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Αδυνετεί να πείσει τις αρχές πως δεν εμπλέκεται στην δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίιτι τους στο Αίγιο, ο 65χρονος Ιταλός.

Ο άνδρας, που συνελήφθη για οπλοκατοχή, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες αλλά δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις για τις αμυχές που φέρει στο σώμα του και γιατί δεν ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία όταν βρήκε τις σορούς μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι.

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Οι αστυνομικοι να αποκρυπτογραφήσουν όσα συνέβησαν το κρίσιμο διάστημα των 6 ωρών, στον Λόγγο του Αιγίου, το διάστημα δηλαδή που μεσολάβησε των δολοφονιών και της ενημέρωσης της αστυνομίας από τον ίδιο.

Επίσης, ο 65χρονος Ιταλός όταν βρήκε τα θύματα, ειδοποίησε έναν φίλο του και όχι την αστυνομία και έτσι οι αρχές υποψιάζονται πως τα δύο άτομα μπορεί να προσπάθησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία.

Ο 65χρονος Ιταλός αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι την ώρα του εγκλήματος κοιμόταν ενώ πρόκειται για το μοναδικό άτομο που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας. Σημειώνετια πως ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές αλλά αρκετές ώρες μετά τον θάνατο των θυμάτων.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, τη νύχτα είχε αποχωρήσει από το υπνοδωμάτιο λόγω του ροχαλητού της συζύγου του και κοιμήθηκε στον καναπέ του σαλονιού. Ξύπνησε το πρωί, και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βρει για προγραμματισμένο ραντεβού, εντοπίζοντας τελικά τα δύο θύματα νεκρά.

Οι αστυνομικοί όμως διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και υπήρχαν ασάφειες και αντιφάσεις στην κατάθεσή του.

Η ματωμένη μπλούζα

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Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μπλούζα του 65χρονου με ίχνη αίματος, η οποία φαίνεται να είχε πλυθεί πρόχειρα. Εκτιμάται ότι ενδέχεται να ήταν το ρούχο που φορούσε την ώρα της δολοφονίας.

Επίσης, στο σώμα του έχουν διαπιστωθεί αμυχές που παραπέμπουν σε πάλη. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με την εικόνα από την αυτοψία στο σπίτι, ενισχύουν το ενδεχόμενο ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς.

Κατά τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 54χρονης και του 26χρονου επήλθαν αρκετές ώρες πριν τις 12 το μεσημέρι, όταν ο 65χρονος ενημέρωσε τον γείτονα.

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Η γυνάικα φερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο αλλά και μία σφαίρα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, η οποία όμως δεν θεωρείται το θανατηφόρο πλήγμα. Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατασχέθηκαν από την αστυνομία.

Επίσης, από την αυτοψία στο σπίτι προκύπτει ότι υπήρξε έντονη σύγκρουση, καθώς εντοπίστηκαν πεσμένα έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα, γεγονός που δείχνει πάλη και αναστάτωση στον χώρο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι υπήρξε αρχικά αντιπαράθεση του 65χρονου με τον γιο της γυναίκας τα ξημερώματα. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν το αεροβόλο και στη συνέχεια μαχαίρι. Στη συνέχεια, όταν πιθανόν ξύπνησε η 54χρονη, φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και δέχθηκε θανάσιμα χτυπήματα.



Ο γιος απο τον πρώτο γάμο και το «αγαπημένο ζευγάρι»

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Σημειώνεται πως ο 26χρονος, γιος της 54χρονης από προηγούμενο γάμο, ζούσε στη Γερμανία και είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα για να επισκεφθεί τη μητέρα του.

Το σπίτι ανήκε στην οικογένεια της 54χρονης και εκεί διέμενε ο 65χρονος μετά τον γάμο τους. Σύμφωνα με αναφορές συγγενών, το αεροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε ανήκε στον πατέρα της 54χρονης.

Γείτονες αναφέρουν ότι το ζευγάρι φαινόταν αγαπημένο, ενώ συγγενείς ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση δικαιοσύνης.

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