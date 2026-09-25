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Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό ως πιθανή υπερβολική δόση, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία.

Ο 27χρονος αντιμετώπιζε επί σειρά ετών προβλήματα εθισμού σε ουσίες, κατάθλιψη και έντονο άγχος, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της οικογένειάς του να τον στηρίξουν.

Οι γονείς του είχαν επενδύσει σημαντικά χρηματικά ποσά σε προγράμματα απεξάρτησης, επιδιώκοντας την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν.

Η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, διαδικασία η οποία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες ημέρες του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιου της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ, πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του.

Ο 27χρονος είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπου άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση ως πιθανή υπερβολική δόση.

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Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, τα προβλήματα του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τις ουσίες είχαν γίνει εντονότερα κατά τους τελευταίους μήνες, ενώ η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της συνέχιζαν να αναζητούν τρόπους για να τον στηρίξουν.

«Δεν επρόκειτο να τα παρατήσουν, οπότε δοκίμασαν ένα ακόμη κέντρο αποκατάστασης, είχαν τόσες πολλές ελπίδες», ανέφερε η πηγή.

Όπως υποστήριξε η ίδια πηγή, ο Πρίσλεϊ είχε περάσει αρκετές φορές από προγράμματα απεξάρτησης, με την οικογένειά του να έχει δαπανήσει σημαντικά ποσά στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον εθισμό του.

«Μπαινόβγαινε συνεχώς σε κέντρα αποκατάστασης. Ξόδεψαν μια περιουσία προσπαθώντας να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα προβλήματά του», ανέφερε η πηγή.

«Είναι υπερπροστατευτικοί γονείς, ασχολούνται πάρα πολύ μαζί του, δεν αμέλησαν την κατάσταση. Τον πίεζαν συνεχώς να γίνει καλύτερα. Κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει. Έκαναν την έρευνά τους και πίστευαν ότι έκαναν το σωστό», πρόσθεσε η πηγή.

Οι ανησυχίες της οικογένειας φέρεται να έπαιξαν ρόλο και στην απόφαση για τη θεραπεία του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι γονείς του επέμεναν να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια, καθώς γνώριζαν ότι έκανε χρήση ουσιών.

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«Και οι δύο γονείς του τον ανάγκασαν να πάει σε κέντρο αποκατάστασης επειδή γνώριζαν ότι έκανε χρήση ουσιών», ανέφερε η πηγή.

«Ο μεγαλύτερος φόβος τους ήταν ότι θα έπαιρνε έναν επικίνδυνο συνδυασμό ουσιών και θα πέθαινε», πρόσθεσε.

«Ήταν χλωμός και αποστεωμένος τις τελευταίες ημέρες»

Τα προβλήματα του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με την κατάχρηση ουσιών δεν ήταν πρόσφατα, καθώς, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο ίδιος στο παρελθόν, αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια τον εθισμό.

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Ο 27χρονος είχε αναφερθεί δημόσια στη χρήση Xanax, Valium, Oxycodone και κεταμίνης, ενώ είχε μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την κατάθλιψη και το άγχος.

Πριν από την τελευταία εισαγωγή του σε κέντρο αποκατάστασης, ωστόσο, η εικόνα του φέρεται να είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

«Έδειχνε χάλια πριν εισαχθεί. Ήταν πολύ αδύνατος και χλωμός, το πρόσωπό του ήταν αποστεωμένο και ήταν σε κατάθλιψη τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Ήταν επίσης νευρικός και ανήσυχος και κάποιες φορές δεν έβγαζε νόημα όταν μιλούσε», ισχυρίστηκε η πηγή.

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Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε αναφερθεί και μέσω των social media στη διαδικασία ανάρρωσής του, μιλώντας για την προσπάθειά του να ξαναβρεί τον εαυτό του μετά από χρόνια εθισμού.

«Η ανάρρωση αφορά την πρόοδο και όχι την τελειότητα» είχε δηλώσει. Παρά τις προσπάθειές του, η κατάσταση φαίνεται πως δεν είχε εξελιχθεί όπως θα ήθελε. Η ίδια πηγή υποστήριξε πως εξακολουθούσε να κάνει χρήση ουσιών λίγο πριν από την εισαγωγή του στο κέντρο.

«Ο Πρίσλεϊ έκανε χρήση ουσιών πριν πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Γι’ αυτό πήγε εκεί, επειδή δεν μπορούσε να κόψει τη συνήθεια» ανέφερε στην Daily Mail η πηγή.

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Η είδηση του θανάτου του μέσα σε κέντρο αποκατάστασης προκάλεσε ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

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«Όλοι θέλουν να μάθουν πώς πέθανε ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης, σε ένα μέρος που υποτίθεται ότι θα τον έσωζε», δήλωσε η πηγή.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι η νεκροψία-νεκροτομή είχε ολοκληρωθεί, ωστόσο η ακριβής αιτία θανάτου δεν είχε ακόμη προσδιοριστεί, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη πρόσθετες εξετάσεις. Για την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να απαιτηθούν αρκετοί μήνες.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία της Σάντα Μόνικα εξετάζει τον θάνατο του 27χρονου ως πιθανή υπερβολική δόση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

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(Με πληροφορίες από Daily Mail)