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Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι Αρχές στη Νέα Ιωνία, έπειτα από πολυήμερη έρευνα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε ηλεκτρονικές απάτες, καθώς και για υπόθεση βιασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 37χρονος φέρεται να συμμετείχε, έως το 2024, σε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ηλεκτρονικές απάτες, με το συνολικό οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ.

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Παράλληλα, σε βάρος του αποδίδεται κατηγορία για βιασμό συναδέλφου του το 2024. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να έγινε υπό την απειλή όπλου και με χρήση σωματικής βίας.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία του βιασμού και υποστηρίζει ότι διατηρούσε σχέση με την καταγγέλλουσα.

Συνελήφθη στον χώρο εργασίας του

Η σύλληψη του 37χρονου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στη Νέα Ιωνία, σε κατάστημα εστίασης όπου εργαζόταν.

Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.