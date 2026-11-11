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Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές για να εξαπατούν ηλικιωμένους και να αποσπούν χρηματικά ποσά.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση τριάντα εννέα υποθέσεων απατών και κλοπών με συνολικό παράνομο όφελος που ξεπερνά τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ.

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Με σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΕΛΑΣ τα ονόματα, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 18 ατόμων, εκ των οποίων 16 ημεδαποί και δύο αλλοδαποί. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά απατών, κλοπών και απόπειρες διάπραξής τους, με κύρια θύματα ηλικιωμένους.



Σύμφωνα με την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία, με τα μέλη τους να προσποιούνται είτε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ είτε τους λογιστές, προκειμένου να εξαπατούν τα θύματά τους. Από την παράνομη δραστηριότητά τους φέρεται να είχαν αποκομίσει περισσότερα από 700.000 ευρώ, ενώ η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση συνολικά 39 υποθέσεων απατών, κλοπών και απόπειρας διάπραξής τους.

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Ποιοι είναι οι συλληφθέντες

ΣΤΡΑΒΑΚΟ Δημήτριο του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεν. 10.05.1988 στην Καλαμάτα

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Παντελεήμων αγνώστου πατρός και της Ελένης, γεν. 09.05.1992, στην Καλαμάτα



ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεν. 28.12.1990, στην Κάλυμνο



ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Θεόδωρο του Νικολάου και της Νικολέττας, γεν. 08.07.1992, στο Άργος

ΜΟΣΧΟ Μάριο του Δημοσθένη και της Φρειδερίκης, γεν. 13.12.1987, στην Αθήνα



ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χρήστος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, γεν. 20.02.2001, στο Ναύπλιο



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ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Διονύσιος του Νικολάου και της Νίκης, γεν.22.08.1993 στην Τρίπολη

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Αικατερίνης, γεν. 03.06.2005 στο Άργος



ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεν. 11.10.2001 στην Καλαμάτα

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(επ) MUSHTAQ (ον) TEHSEEN του MUSHTAQ και της KOUSAR BIBI, γεν. 10.09.2003 στο Πακιστάν

Οι μη συλληφθέντες

ΚΑΛΥΒΑ Κωνσταντίνο αγνώστου πατρός και της Κρυσταλένιας, γεν. 07.11.2002, στην Τρίπολη

(επ) HUSSAIN (ον) IJAZ του NAWAZ και της BIBI, γεν. 01.01.1978, στο Πακιστάν

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ΛΕΝΤΕΡΗΣ Θρασύβουλος του Βασιλείου και της Αγάπης, γεν. 24.12.1957, στο Παναρίτι Αργολίδας



ΛΕΓΓΕΡΗ Σοφία αγνώστου πατρός και της Άννας, γεν. 03.09.2005, στο Άργος



ΛΕΝΤΕΡΗ Φρειδερίκη του Θρασύβουλου και της Μαρίας, γεν. 11.11.1991, στο Άργος

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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα του Νικολάου και της Μαρίας, γεν. 24.10.1996, στην Καλαμάτα





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ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Παρασκευή του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεν. 19.02.1976, στο Άργος



ΜΟΣΧΟΣ Χρήστος αγνώστου πατρός και της Σοφίας, γεν. 29.11.2004, στο Ναύπλιο





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