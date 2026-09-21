Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει νέα νομοθετική διάταξη για την αυστηρότερη δίωξη όσων διαπράττουν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση μετατρέπει τις συγκεκριμένες πράξεις σε κακουργήματα, ανεξαρτήτως του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης στους ενόχους.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε το φαινόμενο επιδημία και ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού κέντρου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι αρχές επιδιώκουν τη συνεργασία με τραπεζικούς και άλλους φορείς για τον περιορισμό της δράσης των απατεώνων που εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους πολίτες.

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Ειδική διάταξη για τη δίωξη της απάτης που διαπράττεται εις βάρος ηλικιωμένων ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την έξαρση του φαινομένου τον τελευταίο καιρό.

Το υπουργείο επιλέγει να νομοθετήσει εκ νέου ως απάντηση σε ένα θέμα που απασχολεί έντονα την επικαιρότητα και η επικίνδυνη κλιμάκωσή του οδηγεί στον σχεδιασμό και την ψήφιση μιας νέας διάταξης για τους κατηγορούμενους που διαπράττουν αδικήματα κατά ηλικιωμένων, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η καταδίκη τους θα σημαίνει τη φυλάκισή τους.

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Πηγή: iSTOCK

«Ιδιώνυμο»

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikastiko.gr, σε βαθμό κακουργήματος θα διώκονται πλέον όσοι εξαπατούν ηλικιωμένους και τους αποσπούν με διάφορα τεχνάσματα χρηματικά ποσά. Με αυτόν τον τρόπο θα θεσπιστεί επί της ουσίας ένα ιδιώνυμο αδίκημα για όσους εξαπατούν αυτήν την ευπαθή ομάδα.

Η μέθοδος που προσανατολίζεται να εφαρμόσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο υπουργός Γ. Φλωρίδης είναι της αφαίρεσης -στην περίπτωση που το αδίκημα της απάτης διαπράττεται κατά ηλικιωμένων προσώπων- του ποσού βάσει του οποίου αξιολογούνταν η βαρύτητα της πράξης.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, αν το αδίκημα αφορά ποσό που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, τότε διώκεται ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 χρόνια. Άλλως τιμωρείται ως πλημμέλημα με ποινή έως 5 χρόνια.

«Επιδημία» οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Το πρόβλημα ανέδειξε πρόσφατα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στο MEGA NEWS 104.6. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε τις απάτες αυτές ως «επιδημία», σημειώνοντας πως τα περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινά και δεκάδες, είτε μέσω τηλεφώνου είτε ψηφιακά. Όπως είπε μάλιστα, πραγματοποίησε πρόσφατα σύσκεψη με αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι τραπεζών και του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς οι απατεώνες αξιοποιούν συχνά αυτά τα μέσα για να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Να ξεκινήσουμε μια συνεργασία έτσι ώστε πρώτα πρώτα να αυστηροποιήσουμε τη νομοθεσία. Να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους ηλικιωμένους, αυτούς δηλαδή που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους παίρνουν την περιουσία. Οργανώσαμε ένα κέντρο ελληνικό FBI, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο θα ασχολείται μόνο με τις απάτες».

(Πηγή: dikastiko.gr)