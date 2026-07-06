Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιδήμησαν απατεώνες που υποδύονται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, καλώντας πολίτες με σκοπό την απόσπαση χρημάτων, κοσμημάτων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων από τις οικίες τους.

Οι δράστες χρησιμοποιούν ως πρόσχημα υπέρογκους λογαριασμούς ή τεχνικούς ελέγχους για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ανυποψίαστων καταναλωτών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει ότι δεν ζητά ποτέ χρήματα ή τιμαλφή και δεν προγραμματίζει τεχνικούς ελέγχους μέσω κλήσεων από άγνωστους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας.

Οι πολίτες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα και να διακόπτουν αμέσως κάθε ύποπτη επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας τα γεγονότα μόνο από το επίσημο τηλεφωνικό κέντρο.

Η ενημέρωση των ηλικιωμένων κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία, καθώς αποτελούν συχνά τους κύριους στόχους των εγκληματικών οργανώσεων που εξελίσσουν διαρκώς τις μεθόδους τους.

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Προσοχή στους απατεώνες που μέα από ένα νέο κύμα τηλεφωνικής απάτης, αδειάζουν τα σπίτια ανυποψίαστων πολιτών! Οι δράστες χρησιμοποιούν το όνομα του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να εξαπατήσουν καταναλωτές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Με αφορμή πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και την αύξηση αντίστοιχων περιστατικών, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς όλους τους καταναλωτές, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους αριθμούς.

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Οι απατεώνες εμφανίζονται ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το σενάριο είναι καλά οργανωμένο: αρχικά αναφέρουν ότι υπάρχουν δήθεν υπέρογκοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή ότι απαιτείται κάποιος τεχνικός έλεγχος στην εγκατάσταση. Στη συνέχεια αρχίζουν να κάνουν φαινομενικά αθώες ερωτήσεις για τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού, όπως αν λειτουργούν κλιματιστικά ή άλλες ενεργοβόρες συσκευές.

Στην πραγματικότητα, όμως, ο στόχος τους είναι διαφορετικός. Μέσα από τη συζήτηση προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, να διαπιστώσουν αν υπάρχουν χρήματα ή τιμαλφή μέσα στο σπίτι και τελικά να κλείσουν ένα δήθεν «ραντεβού ελέγχου», ανοίγοντας τον δρόμο για κλοπή ή ληστεία.

Τι δεν θα κάνει ποτέ ο ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διαχειριστής είναι κατηγορηματικός και ξεκαθαρίζει ότι:

Δεν ζητά ποτέ πληροφορίες για χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Δεν προγραμματίζει τεχνικούς ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας.

Δεν ζητά από τους πολίτες να παραδώσουν χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα σε υπαλλήλους του.

Οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία αποτελεί ένδειξη απόπειρας εξαπάτησης.

Οι τρεις κινήσεις που μπορούν να σας προστατεύσουν

Εάν δεχθείτε μια τέτοια κλήση, οι ειδικοί συνιστούν να ενεργήσετε άμεσα:

Μην αποκαλύψετε κανένα προσωπικό ή οικονομικό στοιχείο.

Μην δεχθείτε να κλείσετε συνάντηση με άγνωστο πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τον ΔΕΔΔΗΕ.

Μην παραδώσετε ποτέ χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα σε οποιονδήποτε επικαλείται τεχνικό έλεγχο ή έκτακτη διαδικασία.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πολίτες θα πρέπει να διακόπτουν αμέσως την επικοινωνία και να καλούν οι ίδιοι το επίσημο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000, ώστε να επιβεβαιώσουν αν υπάρχει πραγματικά κάποια προγραμματισμένη ενέργεια.

Η απάτη εξελίσσεται – Η ενημέρωση είναι η καλύτερη άμυνα

Οι εγκληματικές οργανώσεις αλλάζουν συνεχώς τις μεθόδους τους, αξιοποιώντας το όνομα γνωστών οργανισμών και δημόσιων φορέων για να φαίνονται αξιόπιστες. Γι’ αυτό οι Αρχές και ο ΔΕΔΔΗΕ καλούν τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με καχυποψία κάθε απρόσμενη τηλεφωνική επικοινωνία που ζητά προσωπικά στοιχεία ή οδηγεί σε συνάντηση στο σπίτι.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι αποτελούν συχνά τον βασικό στόχο των κυκλωμάτων. Η ενημέρωση των γονιών, των παππούδων και των γιαγιάδων μπορεί να αποτρέψει μια απάτη που μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των οικονομιών μιας ζωής.